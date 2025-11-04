NEET UG : MBBS व BDS की खाली सीटों पर दाखिले लिए नीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड आज से, कौन है योग्य, जानें नियम

संक्षेप: MCC NEET UG Counselling 2025: एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आज 4 नवंबर, 2025 से शुरू करेगा। इस राउंड में मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की खाली रह गईं एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दाखिला मिलेगा।

MCC NEET UG Counselling 2025:मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आज 4 नवंबर, 2025 से शुरू करेगा। इस राउंड में मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की खाली रह गईं एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दाखिला मिलेगा। जो उम्मीदवार इस काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर, 2025 है। चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर, 2025 को समाप्त होगी और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया 9 नवंबर, 2025 को शुरू और समाप्त होगी।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया 10 नवंबर से 11 नवंबर, 2025 तक चलेगी। सीट आवंटन परिणाम 12 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 13 नवंबर से 20 नवंबर, 2025 तक आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों ने नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड के दौरान पंजीकरण कराया था और उन्हें कोई सीट नहीं मिली या उन्होंने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं किया, उन्हें सीट आवंटन के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इस चरण में पहली बार आवेदन करने वालों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और कॉलेजों व पाठ्यक्रमों का नया विकल्प चुनना होगा।

दि नीट यूजी दाखिले के पिछले चरण में पंजीकृत किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित नहीं होती है, तो वह बिना नए पंजीकरण के सीधे अंतिम चरण में भाग ले सकता है।

इस राउंड में हिस्सा लेने के लिए कौन योग्य है- - वे उम्मीदवार जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण नहीं कराया है।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने स्ट्रे रिक्ति राउंड के समय किसी सीट में प्रवेश लिया हो या किसी सीट पर हों।