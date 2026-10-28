रिकॉर्ड 7 राउंड के बाद भी MBBS की 191 सीटें रह गई खालीं, फीस सालाना 40 लाख तक, BDS फुल
कर्नाटक में बीते 5 सालों में पहली बार एमबीबीएस की 191 सीटें खाली रह गई हैं। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के रिकॉर्ड 7 राउंड होने और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की ओर से फीस मे दिए जा रहे डिस्काउंट के बाद भी ये सीटें खाली रह गई हैं।
देश के सबसे अधिक मेडिकल सीटों वाले राज्य कर्नाटक में बीते 5 सालों में पहली बार एमबीबीएस की 191 सीटें खाली रह गई हैं। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के रिकॉर्ड 7 राउंड होने और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की ओर से फीस मे दिए जा रहे डिस्काउंट के बाद भी ये सीटें खाली रह गई हैं। सोमवार रात को काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। पिछले पांच वर्षों में कर्नाटक में मेडिकल की एक भी सीट खाली नहीं रही थी। वहीं बीडीएस की सभी सीटें भर गई हैं।
फीस में डिस्काउंट, कटऑफ घटाने का अनुरोध
मोटी फीस वाली मैनेजमेंट कोटे की इन एमबीबीएस सीटों को भरने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) ने नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र लिखकर नीट यूजी मिनिमम कटऑफ घटाने समेत दाखिले की शर्तों को आसान बनाने का अनुरोध किया है ताकि उम्मीदवारों को सीट चुनने का मौका मिल सके। कॉलेज भी छात्रों को आकर्षित करने के लिए फीस में भारी छूट दे रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने अंतिम समय में एक और राउंड आयोजित किया है, जिसमें छात्रों से शाम 5 बजे तक अपने विकल्प चुनने और शाम 6 बजे तक कॉलेजों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके साथ ही काउंसलिंग के कुल सात राउंड पूरे हो चुके हैं।
रविवार को दूसरे स्ट्रे वैकेंसी राउंड (खाली सीटों को भरने का राउंड) के बाद कुल 273 मेडिकल सीटें खाली बची थीं। केईए ने सोमवार को दो अलग-अलग राउंड आयोजित किए जिनमें 84 मेडिकल सीटें आवंटित की गईं। उन्होंने बताया कि सुबह के राउंड में 62 मेडिकल और 6 डेंटल सीटें आवंटित की गईं जबकि शाम के राउंड में 22 मेडिकल और 5 डेंटल सीटें आवंटित की गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक KEA के कार्यकारी निदेशक एच. प्रसन्ना ने कहा कि हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में राउंड आयोजित करके सीटें आवंटित की गई हैं। उन्होंने आगे कहा, 'अगर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) बची हुई सीटों को भरने के लिए और अनुमति देती है, तो KEA काउंसलिंग के अतिरिक्त राउंड आयोजित करेगा और उसी के अनुसार सीटें आवंटित करेगा।'
सरकारी कॉलेजों में एनआरआई कोटा
सीटें न भरने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि पिछले साल सरकारी कॉलेजों में NRI कोटा लागू किया गया था। सरकारी कॉलेजों की फीस निजी कॉलेजों की तुलना में काफी कम होती है। इस वजह पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है।
कर्नाटक में देश में सबसे अधिक MBBS सीटें, कटऑफ 50 पर्सेंटाइल से कम करने का अनुरोध
कर्नाटक में देश में सबसे अधिक MBBS सीटें हैं, जिनकी संख्या 15,395 है। साल 2024 में, 65 कॉलेजों में 9,282 सीटें थीं। 2025 में यह संख्या बढ़कर 66 कॉलेजों में 10559 हो गई। चूंकि सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है इसलिए पूरे आसार हैं कि जल्द ही राज्य में और भी मेडिकल सीटें जुड़ेंगी। मेडिकल शिक्षा निदेशक सुजाता राठौड़ ने बताया कि अभी कटऑफ परसेंटाइल 50 है। उन्होंने कहा, 'हमने NMC से अनुरोध किया है कि वे परसेंटाइल को कुछ
अंक कम कर दें ताकि और अधिक छात्र कट-ऑफ पार कर सकें।' उन्होंने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को एक पत्र भी भेजा गया है।
लाखों रुपये के नुकसान की आशंका
हर खाली सीट का मतलब है लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान। कई कॉलेज अब 4.5 साल के कोर्स के लिए लगभग 80 लाख रुपये (हॉस्टल फीस सहित) में सीटें दे रहे हैं जो कि एडमिशन की शुरुआत में KEA को बताई गई फीस से काफी कम है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में NRI सीटें सालाना 25 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्री-यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स एसोसिएशन के संस्थापक मितेश कुमार मूडुकोनाजे ने कहा, 'यह साफ है कि अगर क्वालिफाइंग कट-ऑफ मार्क्स कम नहीं किए गए तो इस साल मैनेजमेंट कोटे की बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाएंगी।'
एक मेडिकल कॉलेज के मालिक ने बताया, 'मेडिकल कॉलेज NRI फीस के सहारे चलते हैं। इससे अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी वाली फीस की भरपाई हो जाती है। इसलिए कॉलेजों के लिए इस श्रेणी की सीटों का भरा होना बहुत जरूरी है।' हालांकि कई सीटें काफी देर से उपलब्ध हुईं लेकिन मैनेजमेंट कोटे की बहुत अधिक फीस छात्रों को हतोत्साहित करती है। DME ने आगे कहा, 'साथ ही, आज की पीढ़ी कॉलेज चुनने को लेकर बहुत सतर्क रहती है और आमतौर पर वे उसी कॉलेज को चुनते हैं जिसकी काफी चर्चा या अच्छी लोकप्रियता होती है।'
सरकारी की एनआईआई फीस प्राइवेट से काफी कम
सरकारी कॉलेजों में NRI कोटे की स्थिति अपने आप में एक अलग कहानी है। उदाहरण के लिए 14 कॉलेजों में लगभग 105 सीटें 25 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध हैं जबकि निजी संस्थानों में यही फीस लगभग 40 लाख रुपये प्रति वर्ष है। MS रमैया मेडिकल कॉलेज, सप्तगिरि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में NRI फीस बहुत ज्यादा है।
कॉलेज और सबसे ज्यादा खाली सीटें
कॉलेज - खाली सीटें - फीस
श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर: 3
2 - 29,75,000
पीईएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च: 26 - 39,15,000
श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट: 21 - 31,01,950
बागलकोट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट: 14 - 25,09,350
जीआर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर: 12 - 27,11,950
ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर: 12 - 37,11,950
(आंकड़े सोमवार दोपहर 3 बजे तक अपडेट किए गए हैं)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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