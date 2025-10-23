MBBS : 28 लाख लेकर एमबीबीएस कराने के लिए यूपी की लड़की को स्पेन बुलाया, सच्चाई जानकर उड़े होश

संक्षेप: गाजियाबाद की एक छात्रा के साथ विदेश से एमबीबीएस कराने के नाम पर 28 लाख की ठगी हो गई। छात्रा को स्पेन बुलाया गया लेकिन बेहद खराब जगह ठहरा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं कराया। फिर ठगी का अहसास हुआ।

यूपी में गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार एक छात्रा इस गिरोह का शिकार बनी। छात्रा की मां ने एक महिला डॉक्टर समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कौशांबी में रहने वाली संगीता पोद्दार की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके अनुसार 2023 में उन्होंने अपनी बेटी महिमा पोद्दार को एमबीबीएस करवाने के लिए कौशांबी में संचालित एक कार्यालय में संपर्क किया था। स्पेन के बार्सिलोना मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने की बात तय हुई और दो खातों में रुपया लिया गया।

बेटी जब वहां पहुंची तो उसे बेहद खराब जगह रखा गया और कॉलेज में दाखिला भी नहीं कराया। उनकी बेटी ने अपने दोस्तों की सहायता से रहने, खाने और भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था की। इस दौरान आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। उनकी बेटी किसी तरह वापस लौटी। जिसके बाद उन्होंने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

क्यों हर साल MBBS करने विदेश जाते हैं भारतीय छात्र भारत में हर साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट देते हैं जिसमें से करीब 13 लाख पास हो पाते हैं। लेकिन नीट क्वालिफाई करने वाले इन 13 लाख स्टूडेंट्स के लिए देश में एमबीबीएस की सिर्फ 1.25 लाख सीटें ही हैं। यह स्थिति हर साल देखने को मिलती है। नीट पास विद्यार्थियों में से अच्छी रैंक पाने वालों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सस्ती एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी। देश में एमबीबीएस की बेहद कम सीटें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी भरकम फीस के चलते डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए हजारों स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस करने की ऑप्शन चुनते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जिन्हें देश में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट मिल रही होती है लेकिन उसकी भारी भरकम फीस के चलते उन्हें बांग्लादेश, स्पेन, यूक्रेन, नेपाल, रूस जैसे देशों का रुख करना पड़ता है। भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस सवा करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। ये ऐसे देश हैं जहां एमबीबीएस का खर्च भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से काफी सस्ता पड़ता है। भारत की तुलना में इन देशों में कम नीट मार्क्स से दाखिला लेना संभव है। विदेश से एमबीबीएस करके आए विद्यार्थियों को भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है।