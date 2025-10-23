Hindustan Hindi News
MBBS: UP Girl went Spain for MBBS medical college paid 28 lakh shocked to know truth of fake admission racket
MBBS : 28 लाख लेकर एमबीबीएस कराने के लिए यूपी की लड़की को स्पेन बुलाया, सच्चाई जानकर उड़े होश

संक्षेप: गाजियाबाद की एक छात्रा के साथ विदेश से एमबीबीएस कराने के नाम पर 28 लाख की ठगी हो गई। छात्रा को स्पेन बुलाया गया लेकिन बेहद खराब जगह ठहरा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं कराया। फिर ठगी का अहसास हुआ।

Thu, 23 Oct 2025 10:01 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, ट्रांस हिंडन
यूपी में गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार एक छात्रा इस गिरोह का शिकार बनी। छात्रा की मां ने एक महिला डॉक्टर समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कौशांबी में रहने वाली संगीता पोद्दार की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके अनुसार 2023 में उन्होंने अपनी बेटी महिमा पोद्दार को एमबीबीएस करवाने के लिए कौशांबी में संचालित एक कार्यालय में संपर्क किया था। स्पेन के बार्सिलोना मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने की बात तय हुई और दो खातों में रुपया लिया गया।

बेटी जब वहां पहुंची तो उसे बेहद खराब जगह रखा गया और कॉलेज में दाखिला भी नहीं कराया। उनकी बेटी ने अपने दोस्तों की सहायता से रहने, खाने और भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था की। इस दौरान आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। उनकी बेटी किसी तरह वापस लौटी। जिसके बाद उन्होंने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

क्यों हर साल MBBS करने विदेश जाते हैं भारतीय छात्र

भारत में हर साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट देते हैं जिसमें से करीब 13 लाख पास हो पाते हैं। लेकिन नीट क्वालिफाई करने वाले इन 13 लाख स्टूडेंट्स के लिए देश में एमबीबीएस की सिर्फ 1.25 लाख सीटें ही हैं। यह स्थिति हर साल देखने को मिलती है। नीट पास विद्यार्थियों में से अच्छी रैंक पाने वालों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सस्ती एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी। देश में एमबीबीएस की बेहद कम सीटें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी भरकम फीस के चलते डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए हजारों स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस करने की ऑप्शन चुनते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जिन्हें देश में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट मिल रही होती है लेकिन उसकी भारी भरकम फीस के चलते उन्हें बांग्लादेश, स्पेन, यूक्रेन, नेपाल, रूस जैसे देशों का रुख करना पड़ता है। भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस सवा करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। ये ऐसे देश हैं जहां एमबीबीएस का खर्च भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से काफी सस्ता पड़ता है। भारत की तुलना में इन देशों में कम नीट मार्क्स से दाखिला लेना संभव है। विदेश से एमबीबीएस करके आए विद्यार्थियों को भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है।

10650 नई एमबीबीएस सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी

देश में मेडिकल एजुकेशन की देख-रेख करने वाली संस्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10650 नई एमबीबीएस सीट को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 5 साल में मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान किया था। एनएमसी प्रमुख डॉ. अभिजात शेठ ने बताया कि 41 नए मेडिकल कॉलेज के जुड़ने से देश में कुल चिकित्सा संस्थानों की संख्या 816 हो गई है। उन्होंने बताया कि कुल 10,650 एमबीबीएस सीट को मंजूरी दी गई है। इससे 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1,37,600 हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) की सीट भी शामिल हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
