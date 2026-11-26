एमबीबीएस छात्रों को चीर-फाड़ के लिए मिलेगा डिजिटल इंसान, 2.25 करोड़ रुपये में मशीन खरीदेगा आईएमएस बीएचयू
आईएमएस बीएचयू के MBBS छात्रों को अब मानव शरीर की संरचना समझने के लिए वास्तविक शवों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे डिजिटल मानव शरीर में चीर फाड़ कर सीख सकेंगे।
आईएमएस बीएचयू के मेडिकल छात्रों को अब शरीर की संरचना समझने के लिए वास्तविक शवों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक से लैस वर्चुअल कैडवरिक डिसेक्टर के जरिए वे डिजिटल मानव शरीर का विच्छेदन कर सकेंगे। एनाटॉमी विभाग में करीब 2.25 करोड़ रुपये की इस मशीन की खरीद होनी है। इसका टेंडर हो गया है। इसमें मानव शरीर को डिजिटल रूप में सामने रखकर उसकी अंदरूनी संरचना को परत-दर-परत समझने और विच्छेदन का अभ्यास करने की सुविधा मिलेगी।
स्क्रीन पर आएगा डिजिटल मानव शरीर
इस मशीन में डिजिटल मानव शरीर को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। छात्र शरीर की बाहरी और अंदरूनी संरचनाओं को अलग-अलग स्तर पर देख सकेंगे। त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों, नसों, धमनियों और आंतरिक अंगों को अलग-अलग करके समझने में मदद मिलेगी। इससे शरीर के अंगों की स्थिति, उनके आपसी संबंध और संरचना को समझना आसान होगा।
दोहरा सकेंगे चीर फाड़ की प्रक्रिया, असल शव पर भी सीखना रहेगा जारी
वास्तविक शव पर विच्छेदन की प्रक्रिया सीमित होती है, जबकि डिजिटल प्रणाली में छात्र एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं। किसी अंग या संरचना को देखने में गलती होने पर फिर से शुरू कर सकेंगे। इससे अभ्यास के दौरान सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। हालांकि इस अत्याधुनिक तकनीक के आने के बाद वास्तविक शव को हटाया नहीं जाएगा। इस पर भी छात्र सीखेंगे।
हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों को थ्री-डी स्वरूप में समझेंगे
वर्चुअल कैडवरिक डिसेक्टर की मदद से हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों, रक्त वाहिकाओं और शरीर के अन्य जटिल अंगों की बनावट को तीन आयामों में समझने में आसानी होगी। छात्र अंगों को अलग-अलग कोणों से देख सकेंगे। खासकर उन संरचनाओं को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें किताबों के चित्रों से समझना मुश्किल होता है।
वास्तविक शव के साथ डिजिटल तकनीक से मिलेगी शिक्षा
मेडिकल शिक्षा में वास्तविक शव का विच्छेदन आज भी एनाटॉमी सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल डिसेक्टर इसका विकल्प नहीं, बल्कि पूरक तकनीक होगी। छात्र वास्तविक शवों पर प्रायोगिक अध्ययन के साथ डिजिटल मॉडल के माध्यम से शरीर की संरचना को और विस्तार से समझ सकेंगे।
बीएचयू एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष प्रो. रघुनाथ मोरे ने कहा, एनाटॉमी मेडिकल शिक्षा के बुनियादी विषयों में से एक है। शरीर के अंगों की संरचना और उनके आपसी संबंधों की बेहतर समझ आगे चलकर इलाज, सर्जरी और मरीजों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे छात्रों की प्रायोगिक पढ़ाई को आधुनिक तकनीक से जोड़नेकी दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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