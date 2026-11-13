सेक्स करने जैसे पोज बनवाए, रात में कपड़े उतवाए, MBBS छात्रों ने लगाए रैंगिंग के गंभीर आरोप
एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने उनसे सेक्स करने की पोजिशन जैसे पोज बनवाए। दूसरों के सामने कपड़े बदलने और देर रात तक अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें मजबूर किया गया।
राजस्थान, कर्नाटक और यूपी समेत विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की कई गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने उनसे सेक्स करने की पोजिशन जैसे पोज बनवाए। दूसरों के सामने कपड़े बदलने और देर रात तक अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। आइटम सॉन्ग पर डांस करवाए।इसके अलावा उन्हें धमकाया गया और बहिष्कार किए जाने की धमकियां भी मिलीं। जूनियर छात्रों की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 16 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच देश के 15 मेडिकल कॉलेजों को 18 नोटिस और आधिकारिक पत्र जारी किए हैं। आपको बता दें कि एनएमसी ही देश में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है। मेडिकल कॉलेजों और वहां की एमबीबीएस सीटों को यही मंजूरी देती है।
एनएमसी के एंटी-रैगिंग सेल को मिली शिकायतों में राजस्थान के 14 और कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज का मामला शामिल है। रैंगिंग के ज्यादातर मामलों में एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों से 24 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कथित रूप से रैगिंग में शामिल विद्यार्थियों की पहचान की जाए, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं तथा शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षा दी जाए।
कैंसिल हो सकता है एडमिशन
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को सलाह दी है कि रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसमें निलंबन से लेकर उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द करना तक शामिल है।
एनएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात के एक मामले में कुछ विद्यार्थियों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और मेडिकल काउंसिल की होती है। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि कई बार नरम रुख अपनाने के कारण रैगिंग करने वाले विद्यार्थी कार्रवाई से बच निकलते हैं।
यूपी के जालौन मेडिकल कॉलेज मामले में कड़ी कार्रवाई
एनएमसी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन में रैगिंग के एक अन्य मामले के बीच हुई है। यहां जूनियर विद्यार्थियों के कथित उत्पीड़न के वीडियो अक्टूबर में सोशल मीडिया पर सामने आए थे। कॉलेज प्रशासन ने शुरुआत में सात सीनियर विद्यार्थियों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया था। जांच के बाद 10 अन्य विद्यार्थी भी इसमें शामिल पाए गए। इसके बाद कुल 17 विद्यार्थियों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और हरेक पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नए एमबीबीएस छात्रों के साथ रैंगिंग का गंभीर मामला
बांसवाड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर रात एक बजे तक रैगिंग लेने, अश्लील हरकतें करवाने, अपमानित करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इस संबंध में कॉलेज के डीन एवं प्राचार्य से बिंदुवार जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कॉलेज में इसी साल 100 सीटों पर एमबीबीएस का तीसरा बैच आया है। इस 2026-27 बैच के जूनियर एमबीबीएस विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बीते 30 अक्टूबर को कॉलेज में इस साल आए एमबीबीएस छात्रों का व्हाइट कोट सेयरमनी थी। कार्यक्रम के बाद सीनियर छात्रों ने परिचय लेने के नाम पर उनकी रैगिंग ली। शिकायत में जूनियर छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी की रात एक बजे तक रैगिंग ली गई। इस घटना के कारण वह अगले दिन कॉलेज नहीं पहुंच सका। शिकायत में जूनियर्स को शाम के समय मैदान में एकत्र होने के लिए मजबूर करने और आदेश नहीं मानने पर कॉलेज के कार्यक्रमों एवं खेल गतिविधियों से दूर रखने की धमकियों का भी जिक्र है। चार छात्रों के नामों का उल्लेख भी किया गया है।
मामले पर यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट (यूडीएफ) के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने कहा, 'क्या मेडिकल कॉलेजों में इंट्रोडक्शन के नाम पर जूनियर्स की रैगिंग या यौन उत्पीड़न हो रहा है?
राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज से कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। इनमें प्रथम वर्ष के MBBS छात्रों को जबरन सेक्सुअल पोस्चर्स करने के लिए मजबूर करना, अश्लील तरीके से परिचय करवाना, शारीरिक रूप से अपमानित करना, धमकियां देना, डराना-धमकाना और देर रात रैगिंग करना शामिल है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एनएमसी ने कॉलेज से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट और उससे जुड़े सबूत मांगे हैं। मेडिकल कॉलेज सीखने, गरिमा और सुरक्षा की जगह होने चाहिए न कि डर, जबरदस्ती और शोषण के अड्डे। हम सख्त जवाबदेही, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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