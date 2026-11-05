एमबीबीएस करने वाले 3210 छात्रों को अनिवार्य ग्रामीण सेवा से छूट, डॉक्टरों की डिमांड से ज्यादा हुई सप्लाई
कर्नाटक में 3210 मेडिकल ग्रेजुएट्स को गांवों में अनिवार्य सेवा करने से छूट दे दी गई है। राज्य में ग्रामीण सेवा के लिए उपलब्ध खाली पदों की तुलना में मेडिकल ग्रेजुएट्स की तादाद काफी ज्यादा है।
कर्नाटक में 3210 एमबीबीएस डिग्रीधारकों को मेडिकल की पढ़ाई के बाद अनिवार्य ग्रामीण सेवा से छूट दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में ग्रामीण सेवा के लिए उपलब्ध खाली पदों की तुलना में मेडिकल ग्रेजुएट्स की तादाद काफी ज्यादा है। इसी वजह से इन्हें अनिवार्य ग्रामीण सेवा से छूट दी गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस वर्ष कुल 927 एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में सरकारी कोटे के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था और वर्ष 2026 में अपनी इंटर्नशिप पूरी की है।
अब एमबीबीएस वालों की सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम
डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब ग्रामीण सेवा के लिए उपलब्ध पदों की तुलना में मेडिकल ग्रेजुएट्स की संख्या अधिक हो गई है। पहले मेडिकल सीटों की संख्या कम होने के कारण MBBS पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कम थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में अधिक डॉक्टर उपलब्ध हैं।
गांवों में 1 साल काम करना अनिवार्य वरना मोटा जुर्माना
अनिवार्य ग्रामीण सेवा एक वर्ष के लिए होगी। यदि कोई उम्मीदवार बीच में ही सेवा छोड़ देता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगता है। यदि उम्मीदवारों को सेवा के लिए भेजे जाने के बाद वे 30 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें दोबारा सेवा में शामिल होने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बजाय उन्हें लगभग 15 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इन उम्मीदवारों को ग्रामीण सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र तभी मिलेगा जब वे मोबाइल बेस्ड रियल टाइम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (KAMS) से अपनी हाजिरी की डिटेल्स जमा करेंगे।
यह भी निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा करने वाले ग्रेजुएट्स को मेडिको-लीगल मामलों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
मेडिकल एजुकेशन की रेस में कर्नाटक सबसे आगे
आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी की गई नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, कर्नाटक अब देश में सबसे अधिक एमबीबीएस (MBBS) सीटों वाला राज्य बन गया है। राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 15395 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 14000 और तमिलनाडु में 13999 हैं।
सरकारी कॉलेज: राज्य के 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 150 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही सरकारी कोटे की कुल सीटें बढ़कर अब 4,400 हो गई हैं।
प्राइवेट कॉलेज: निजी क्षेत्र में 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और 15 मौजूदा कॉलेजों में सीटों के विस्तार के बाद कुल 1,150 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की एमबीबीएस क्षमता बढ़कर 10,995 हो गई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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