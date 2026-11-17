बीएचयू आईएमएस की एमबीबीएस छात्रा शर्मिष्ठा वत्स को 3 गोल्ड मेडल
बीएचयू आईएमएस में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, दंत विज्ञान संकाय और आयुर्वेद संकाय के 65 मेधावियों को 165 सर्टिफिकेट, 40 गोल्ड मेडल और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे।
बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस) का 66वां वार्षिकोत्सव 19 नवंबर को स्वतंत्रता भवन में होगा। इसमें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, दंत विज्ञान संकाय और आयुर्वेद संकाय के 65 मेधावियों को 165 सर्टिफिकेट, 40 गोल्ड मेडल और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं 18 नवंबर से केएन उडुप्पा सभागार में दो दिनी स्वास्थ्य मेला भी लगेगा। आईएमएस के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने सोमवार को समिति कक्ष में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोजन के मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी होंगे।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के प्रो. एमके रमेश, राष्ट्रीय दंत आयोग के अध्यक्ष प्रो. संजय तिवारी, नई दिल्ली स्थित चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. हरिमोहन चंदोला, आईएमएस बीएचयू -एम्स लाइक के नोडल अधिकारी प्रो. संजय राय विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि वार्षिकोत्सव में आसपास के जिले के 13 मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। इस दौरान उक्त मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने पर भी चर्चा होगी। प्रेसवार्ता में प्रो. एसके भारतीय, वैद्य सुशील कुमार दुबे, डॉ. अखिलेश चंद्र, प्रो. अतुल भटनागर, प्रो. केएन मूर्ति भी मौजूद थे।
मेडिसिन: शर्मिष्ठा को तीन गोल्ड
फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में एमबीबीएस के 11 छात्र-छात्राओं को 19 गोल्ड मेडल मिलेंगे। सबसे अधिक एमबीबीएस सेकंड सेमेस्टर की शर्मिष्ठा वत्स को तीन गोल्ड मेडल मिलेगा। एमबीबीएस सेकंड सेमेस्टर की शुभलक्ष्मी को एक, आदित्य उज्ज्वल सिंह को दो, एमबीबीएस पांचवें सेमेस्टर के आदित्य ज्ञानदीप यादव को दो, अर्चित आनंद को एक, सातवें सेमेस्टेर की उदिती सिंह को दो, अयान मंडल को दो, तीसरे सेमेस्टर के अर्जित मंडल को दो, तीसरे सेमेस्टर के स्वप्निल भट्टाचार्य को दो, तीसरे सेमेस्टर के अभिषेक राज आनंद को दो गोल्ड मेडल मिलेंगे।
डेंटल फैकल्टी
तुषार और उन्नति को भी मेडल- दंत विज्ञान संकाय में दो छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल मिलेंगे। बीडीएस प्रथम वर्ष के तुषार अग्रवाल को रुद्रेश्वर प्रसाद सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल मिलेगा। बीडीएस द्वितीय वर्ष की उन्नति को कांता मित्तल मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
आयुर्वेद
मोनिका को दो गोल्ड मेडल। आयुर्वेद संकाय में तीन छात्र-छात्राओं को चार गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बीएएमएस प्रथम वर्ष की सताक्षी दत्ता को स्वामी त्यागानंद सरस्वती गोल्ड मेडल मिलेगा। द्वितीय वर्ष की मोनिका को पं. श्रीनिवास शास्त्री गोल्ड मेडल और आचार्य प्रियव्रत मेमोरियल गोल्ड मेडल मिलेगा। वहीं रिया पांडेय को प्रो. दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी मेमोरियल गोल्ड मेडल मिलेगा।
97.7 करोड़ का अनुदान मंजूर
फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन प्रो. संजय गुप्ता ने बताया कि फैकल्टी सदस्यों द्वारा शुरू किए गए 60 बाहरी अनुसंधान प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के लिए कुल 97.7 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर हुआ है। इसके अतिरिक्त, 801 रिसर्चपेपर प्रकाशित किए गए, 36 सम्मेलन, 41 आउटरीच कार्यक्रम और उच्च शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के साथ पांच समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मेड-टेक थीम पर उडुप्पा स
भागार में लगेगा स्वास्थ्य मेला
फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन प्रो. संजय गुप्ता ने बताया कि इस बार स्वास्थ्य मेला के स्थान में परिवर्तन हुआ है। पहली बार केएन उडुप्पा सभागार में सुबह आठ से शाम पांच बजे तक मेला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य मेला चार प्रमुख चिकित्सा क्षेत्रों और आईआईटी के बीच एक सहयोग को प्रदर्शित करेगा।
स्वास्थ्य मेला संयोजक प्रो. विजयनाथ मिश्रा ने बताया कि इस बार मेडिकल-टेक्नोलॉजी के आधार पर मेला लगेगा। कुल 69 स्टॉल लगाने की तैयारी है। इनमें 60 ‘इंटीग्रेटेड मेडिकल डिसिप्लिन’ (एकीकृत चिकित्सा क्षेत्रों) के होंगे और 9 स्टॉल आईआईटी बीएचयू के होंगे, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की भूमिका को दर्शाएंगे। मेले में ‘खुशहाली’ स्टॉल भी लगेगा। यहां पर स्ट्रेस फ्री रहने के मंत्र दिए जाएंगे। पपेट शो भी होगा।
18 उपसमितियों का गठन: स्वास्थ्य मेला संयोजक प्रो. टीपी चतुर्वेदी ने बताया कि इस आयोजन में लगभग दस हजार लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विभिन्न स्कूलों के करीब तीन हजार छात्र भी इसमें शामिल होंगे। प्रो. बी. राम ने बताया कि कार्यक्रमों के सुचारु और सफल आयोजन के लिए कुल 18 उप-समितियों (सब-कमेटी) का गठन किया गया है
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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