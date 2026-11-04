बिहार में MBBS की 138 खाली सीटों पर दाखिले का मौका आज से, कम फीस वाली 11 सीटें
बिहार में एमबीबीएस की 138 खाली सीटों पर विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत दाखिला होगा। पर्षद ने काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। इनमें प्राइवेट कॉलेजों की 127 सीटें और सरकारी कॉलेजों की 11 सीटें शामिल हैं।
बिहार में एमबीबीएस की 138 खाली सीटों पर विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत दाखिला होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने मंगलवार को काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। इनमें प्राइवेट कॉलेजों की 127 सीटें और सरकारी कॉलेजों की 11 सीटें शामिल हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और कॉलेज-पाठ्यक्रम के विकल्प भरने की प्रक्रिया आज 4 नवंबर से bceceboard.bihar.gov.in पर शुरू होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 नवंबर रात 10 बजे तक, जबकि शुल्क भुगतान और आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 8 नवंबर रात 11:59 बजे तक तय की गई है। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी 4 से 8 नवंबर तक सहमति दे सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर को रैंक कार्ड जारी होगा। नामांकन और दस्तावेज सत्यापन 12 और 13 नवंबर को होगा।
बिहार के सरकारी व निजी मेडिकल, डेंटल, पशुचिकित्सा , फिशरीज कॉलेजों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में दाखिले
MBBS (स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड)
BDS (राउंड-5)
B.V.Sc. & A.H. (राउंड-5)
B.F.Sc. (राउंड-5)
कौन-कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं?
नीट यूजी 2026 में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने:
पहले UGMAC-2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन नहीं किया था, या
रजिस्ट्रेशन पूरा तो किया था, लेकिन आवश्यक काउंसलिंग फीस एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करके आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं कर सके थे।
मुख्य शर्त: अभ्यर्थी भारत के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पहले से एडमिटेड नहीं होना चाहिए।
सहमति : जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है और विज्ञापन संख्या 18 (दिनांक 03.11.2026) के पैरा-15 की शर्तों के अंतर्गत आते हैं, उनसे भी ऑनलाइन पोर्टल पर सहमति मांगी गई है।
एमसीसी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग के आ
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' और 'राउंड 5' के लिए MCC NEET UG 2026 सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' के लिए कुल 1,221 सीटें अभी भी खाली हैं। बोर्ड ने पहले 1,219 खाली सीटों की सूची जारी की थी। बाद में एक अलग नोटिफिकेशन के जरिए 2 और सीटें इसमें जोड़ दी गईं।
MCC NEET 2026 की खाली सीटों की यह सूची MBBS के लिए 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' और BDS तथा BSc नर्सिंग प्रोग्राम के लिए 'राउंड 5' काउंसलिंग के लिए है। ये सीटें भारत भर के कई प्रमुख मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, AIIMS और लोकप्रिय डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं।
MCC NEET काउंसलिंग 2026: कोर्स के अनुसार खाली सीटों की सूची
कोर्स का नाम खाली सीटें
MBBS (स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड) 948 (946 + 2 नई जोड़ी गई सीटें)
BDS (राउंड 5 काउंसलिंग) 207
B.Sc नर्सिंग (राउंड 5 काउंसलिंग) 66
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी