Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS Seats: NEET UG Registration soon 129603 MBBS seats Rajasthan Udaipur seats my increase
MBBS Seats : NEET के आवेदन जल्द, देश में एमबीबएस की 129603 सीटें, उदयपुर में सीटें बढ़कर 1250 होने की उम्मीद

MBBS Seats : NEET के आवेदन जल्द, देश में एमबीबएस की 129603 सीटें, उदयपुर में सीटें बढ़कर 1250 होने की उम्मीद

संक्षेप:

एनटीए जल्द ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लाखों विद्यार्थी नीटू यूजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन exams.nta.ac.in/NEET पर जारी होगा।

Jan 31, 2026 10:46 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लाखों विद्यार्थी नीटू यूजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन exams.nta.ac.in/NEET पर जारी होगा। पिछले सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो एनटीए फरवरी मध्य तक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकता है। पिछले वर्ष 2025 में नीट यूजी-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी 2025 को प्रारंभ किए गए थे। एनटीए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार नीट यूजी परीक्षा 4 मई, 2026 को प्रस्तावित है। नीट परीक्षा के जरिए देश के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इस वर्ष से फिजियोथेरेपी कोर्स में भी नीट यूजी से ही दाखिला होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के ताजा आंकड़ों मुताबिक देश के 824 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 129603 हजार सीटें हैं। अकादमिक वर्ष 2024-2025 के मुकाबले 2025-2026 में करीब 15 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ी हैं। देश में सरकारी मेडिकल संस्थानों की संख्या 450 और एमबीबीएस सीटों की संख्या 63160, निजी मेडिकल संस्थानों की संख्या 374 और एमबीबीएस सीटों की संख्या 66443 है।

उदयपुर में एमबीबीएस की सीटें और बढ़ने के आसार

राजस्थान में एमबीबीएस की कुल 5418 सीटें हैं। इनमें 2208 गवर्नमेंट, 1229 मैनेजमेंट, 1526 प्राइवेट और 455 एनआरआई कोटे की सीटें हैं। ये आकंड़ा बढ़ने के आसा हैं। उदयपुर के आरएनटी, गीतांजलि, पेसिफिक भीलों का बेदला, पेसिफिक उमरड़ा, अमेरिकन और अनंता मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1150 है, जिनकी संख्या इस बार 1250 पार पहुंचने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:अब फिजियोथैरेपी समेत 2 और कोर्स के दाखिले नीट से, लेकिन क्यों हो रहा विरोध

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 30-30 सीटें बढ़ने के आसार

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ सकती हैं। नेशनल मेडिकल कमिशन का सीट बढ़ाने का पोर्टल अभी खुला है। इसको देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को सीट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्राचार्यों को कहा है सीट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को 30-30 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इससे बिहार के कई मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 150 हो जाएंगी। जिन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 150 हो जाएंगी, उनमें एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, जीएमसीएच, बेतिया, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज पावापुरी और भागलपुर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। पीएमसीएच में 230, पटना एम्स में 145, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 130 और आईजीआईएमएस में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 180 हो जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
MBBS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।