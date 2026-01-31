MBBS Seats : NEET के आवेदन जल्द, देश में एमबीबएस की 129603 सीटें, उदयपुर में सीटें बढ़कर 1250 होने की उम्मीद

संक्षेप: एनटीए जल्द ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लाखों विद्यार्थी नीटू यूजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन exams.nta.ac.in/NEET पर जारी होगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। लाखों विद्यार्थी नीटू यूजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन exams.nta.ac.in/NEET पर जारी होगा। पिछले सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो एनटीए फरवरी मध्य तक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकता है। पिछले वर्ष 2025 में नीट यूजी-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी 2025 को प्रारंभ किए गए थे। एनटीए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार नीट यूजी परीक्षा 4 मई, 2026 को प्रस्तावित है। नीट परीक्षा के जरिए देश के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इस वर्ष से फिजियोथेरेपी कोर्स में भी नीट यूजी से ही दाखिला होंगे।

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के ताजा आंकड़ों मुताबिक देश के 824 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 129603 हजार सीटें हैं। अकादमिक वर्ष 2024-2025 के मुकाबले 2025-2026 में करीब 15 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ी हैं। देश में सरकारी मेडिकल संस्थानों की संख्या 450 और एमबीबीएस सीटों की संख्या 63160, निजी मेडिकल संस्थानों की संख्या 374 और एमबीबीएस सीटों की संख्या 66443 है।

उदयपुर में एमबीबीएस की सीटें और बढ़ने के आसार राजस्थान में एमबीबीएस की कुल 5418 सीटें हैं। इनमें 2208 गवर्नमेंट, 1229 मैनेजमेंट, 1526 प्राइवेट और 455 एनआरआई कोटे की सीटें हैं। ये आकंड़ा बढ़ने के आसा हैं। उदयपुर के आरएनटी, गीतांजलि, पेसिफिक भीलों का बेदला, पेसिफिक उमरड़ा, अमेरिकन और अनंता मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1150 है, जिनकी संख्या इस बार 1250 पार पहुंचने की उम्मीद है।