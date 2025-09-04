MBBS Seats : MCC NEET UG Counselling 2025 Round 2 Registration Started mbbs seats increased government medical colleges NEET UG : खुशखबरी, MBBS की 2720 सीटें बढ़ी, नीट यूजी 2nd राउंड काउंसलिंग शुरू, कहां कितना इजाफा, Career Hindi News - Hindustan
MBBS Seats , MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का सेकेंड राउंड शुरू होने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 सीटें बढ़ाई गई हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 04:15 PM
MBBS Seats , MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का सेकेंड राउंड शुरू होने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी सेकेंड राउंड के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ा दी है। सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसमें सरकारी एमबीबीएस की 2170 सीटें और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 550 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस की 2170 सीटों में से 1200 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू होने और शेष 970 पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि होने के चलते एड हुई हैं।

एमसीसी ने नोटिस जारी कर कहा, 'सभी संस्थानों, जहां यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 की शुरुआत के बाद सीटों में वृद्धि हुई है, को सलाह दी जाती है कि वे एनएमसी के मैट्रिक्स के अनुसार काउंसलिंग के राउंड-2 के लिए इंट्राएमसीसी पोर्टल पर अपनी नई सीटों की डिटेल्स दें। किसी भी संस्थान द्वारा दी गई कोई भी अतिरिक्त सीट जो एनएमसी मैट्रिक्स से मेल नहीं खाती है, उसे 'रद्द' किए जाने की संभावना है। ऐसी कार्रवाई से पैरा होने वाली किसी भी मुश्किल स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संस्थान की होगी । नव स्थापित कॉलेजों को अपने एलओपी को ईमेल आईडी adgme@nic.in पर मेल करके एमसीसी से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपनी 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों की डिटेल्स देनी चाहिए और डीम्ड विश्वविद्यालयों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 100% सीट कंट्रीब्यूट करनी होगी।'

देखें नई सीटों का ब्योरा

नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें

प्राज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, असम - 50 सीटें

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली - 50 सीटें

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नरोदा, बापूनगर, अहमदाबाद (गुजरात) - 50 सीटें

पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भिवानी (हरियाणा) - 100 सीटें

महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज, कोरियावास (हरियाणा) - 100 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, कासरगोड (केरल) - 50 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, वायनाड (केरल) - 50 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) - 100 सीटें

शासकीय मेडिकल कॉलेज, श्योपुर (मध्य प्रदेश) – 100 सीटें

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अंधेरी (महाराष्ट्र) - 50 सीटें

शिलांग मेडिकल कॉलेज, मेघालय - 50 सीटें

पबित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज, तालचेर (उड़ीसा) – 100 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, फूलबानी, कंधमाल (उड़ीसा) – 100 सीटें

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (पंजाब) – 100 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, जैसलमेर (राजस्थान) – 50 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, टोंक (राजस्थान) – 50 सीटें

सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोडंगल, तेलंगाना – 50 सीटें

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नोएडा (उत्तर प्रदेश) – 50 सीटें

नई सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी (सरकारी)

सरकार मेडिकल कॉलेज, ओंगोल (आंध्र प्रदेश) – 30 सीटें

असम मेडिकल कॉलेज (असम) – 50 सीटें

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी (असम) – 50 सीटें

सिलचर मेडिकल कॉलेज, सिलचर (असम) – 25 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बारामूला (जम्मू-कश्मीर) – 50 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) – 50 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) – 50 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कठुआ (जम्मू-कश्मीर) – 50 सीटें

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डोडा (जम्मू-कश्मीर) – 50 सीटें

बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेलगावी (कर्नाटक) – 50 सीटें

चिक्काबल्लापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (कर्नाटक) – 50 सीटें

गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गुलबर्गा (कर्नाटक) – 50 सीटें

हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन (कर्नाटक) – 50 सीटें

मैसूर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मैसूर (कर्नाटक) – 50 सीटें

रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायचूर (कर्नाटक) – 50 सीटें

श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु (कर्नाटक) – 50 सीटें

विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी (कर्नाटक) – 50 सीटें

बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) – 25 सीटें

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) – 50 सीटें

गुरु गोविंद सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फरीदकोट (पंजाब) – 50 सीटें

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) – 25 सीटें

कॉलेज ऑफ मेडिसिन और जेएनएम अस्पताल, कल्याणी, नादिया (पश्चिम बंगाल) – 25 सीटें

डायमंड हार्बर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पश्चिम बंगाल – 50 सीटें

डीम्ड यूनिवर्सिटी में बढ़ी सीटें

जगद्गुरु गंगाधर महास्वामीगालु मूरुसविरमथ मेडिकल कॉलेज (JGMMMC), कर्नाटक - 50 सीटें

दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) - 50 सीटें

भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, पुणे (महाराष्ट्र) - 50 सीटें

महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) - 50 सीटें

भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सांगली (महाराष्ट्र) - 100 सीटें

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटल, उड़ीसा - 50 सीटें

मेडिसिन फैकल्टी श्री ललितंबिगई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तमिलनाडु - 50 सीटें

भरत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तमिलनाडु - 50 सीटें

वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तमिलनाडु - 50 सीटें

एमसीसी नीट यूजी राउंड 2 शुरू

एमसीसी ने दूसरे राउंड की नीट यूजी काउंसलिंग गुरुवार से शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। फीस जमा करने की आखिरी समयसीमा 9 सितंबर दोपहर 3 बजे तय की गई है। उम्मीदवार 5 सितंबर से 9 सितंबर रात 11:55 बजे तक अपनी पसंद भर सकेंगे। वहीं चॉइस लॉकिंग 9 सितंबर शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक होगी।

सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 सितंबर को होगा और राउंड 2 का रिजल्ट 12 सितंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन्हें कॉलेज अलॉट होगा, उन्हें 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच अपने कॉलेज जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद एमसीसी दो दिन संस्थानों से छात्रों के जॉइनिंग डेटा की पुष्टि करेगी।

राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसके बाद स्ट्रे वेकेंसी राउंड भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी एमसीसी समय पर उपलब्ध कराएगी।

