NEET UG : देश में MBBS सीटों का नया मैट्रिक्स जारी, कम हुईं सीटें, देखें राज्यवार और कॉलेज वाइज ब्योरा

संक्षेप: MBBS Seats In India : नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एकेडमिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स को और अपडेट किया है। इसमें पहले जारी लिस्ट से 50 एमबीबीएस सीटें कम दिखाई गई हैं।

Fri, 31 Oct 2025 03:17 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
MBBS Seats In India : नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एकेडमिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स को और अपडेट किया है। इसमें पहले जारी लिस्ट से 50 एमबीबीएस सीटें कम दिखाई गई हैं। नया अपडेटेड सीट मैट्रिक्स एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है।अपडेटेड सीट मैट्रिक्स के अनुसार, भारत के 819 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या अब 1,28,875 सीटें हो गई है, जो 2024-25 की 1,17,750 सीटों की तुलना में 11,350 सीटों की बढ़ोतरी दिखाती है। हालांकि पहले एनएमसी की ओर से जारी रिवाइज्ड एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स में 11,400 सीटें बढ़ी हुई दिखाई गई थीं।

दरअसल पहले जारी हुए सीट मैट्रिक्स में 11,400 सीटों की बढ़ोतरी बताई गई थी, जिससे नए आंकड़ों की तुलना में 100 सीटों का अंतर आ गया। एनएमसी ने साफ किया कि 2025-26 के रिन्यूअल प्रक्रिया के दौरान इंस्टीट्यूशनल डेटा अपडेट करते समय हुई टाइपिंग की गलतियों की वजह से 456 सीटें हटा दी गईं।

क्षेत्र रीजन में कितनी सीटें

दक्षिण भारत - कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी 285 44,825

उत्तर भारत - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ 180 28,340

पश्चिम भारत - महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा और नगर हवेली 175 28,650

पूर्वी भारत - पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड 95 14,875

पूर्वोत्तर भारत- असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम 25 3,100

मध्य भारत - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 59 9,085

कुल - 819 मेडिकल कॉलेजों में 1,28,875

राज्यवार सीटें

राज्य 2024-25 की सीटें , 2025-26 की सीटें

अंडमान निकोबार 114 114

आंध्र प्रदेश 6,785 7,215

अरुणाचल प्रदेश 100 100

असम 1,650 1,975

बिहार 2,995 3,545

चंडीगढ़ 150 150

छत्तीसगढ़ 2,255 2,455

दादरा और नगर हवेली 177 177

दिल्ली 1,497 1,396

गोवा 200 200

गुजरात 7,250 7,525

हरियाणा 2,185 2,710

हिमाचल प्रदेश 920 970

जम्मू & कश्मीर 1,347 1,725 ​​

झारखंड 1,055 1,255

कर्नाटक 12,395 13,944

केरल 4,755 5,404

मध्य प्रदेश 5,200 5,725

महाराष्ट्र 11,845 12,824

मणिपुर 525 525

मेघालय 200 200

मिजोरम 100 100

नागालैंड 100 100

यहां देखें कॉलेज वाइज सीटों का ब्योरा (लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स)

ओडिशा 2,725 3,025

पुडुचेरी (पॉन्डिचेरी) 1,830 1,873

पंजाब 1,700 1,899

राजस्थान 6,505 7,330

सिक्किम 150 150

तमिलनाडु 12,050 13,050

तेलंगाना 9,065 9,540

त्रिपुरा 400 400

उत्तर प्रदेश 12,475 13,425

उत्तराखंड 1,350 1,450

पश्चिम बंगाल 5,700 6,399

पहले कुल थीं - 117750, अब हुईं - 128875

नीट यूजी काउंसलिंग 2025: स्ट्रे राउंड शेड्यूल

जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पिछले किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, वे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा लेने के लिए योग्य होंगे। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से शुरू होगा और हिस्सा लेने वाले मेडिकल संस्थान उसी दिन संभावित सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे।

इस राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को अपना एडमिशन कन्फर्म करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। एनएमसी ने साफ किया है कि इस राउंड में दी गई सीट पर शामिल न होने पर उन्हें एक साल के लिए अगली नीट यूजी परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और काउंसलिंग फीस जब्त कर ली जाएगी।

