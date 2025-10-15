NEET UG : खुशखबरी, देश में MBBS की सीटें 1.26 लाख के पार, 9200 बढ़ीं, 456 घटीं, देखें राज्यवार ब्योरा

संक्षेप: MBBS Seats In India : नीट यूजी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 813 मेडिकल कॉलेजों में 126725 पहुंच गई है। इससे पहले 812 मेडिकल कॉलेजों में कुल 126600 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध बताई गई थीं।

Wed, 15 Oct 2025 01:51 PM

MBBS Seats In India : नीट यूजी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 813 मेडिकल कॉलेजों में 126725 पहुंच गई है। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमिशन ने इस सप्ताह शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों का रिवाइज्ड फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इससे पहले 812 मेडिकल कॉलेजों में कुल 126600 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध बताई गई थीं, जिसमें एनएमसी द्वारा मंज़ूर की गई 9075 MBBS सीटें शामिल हैं। इस सप्ताह जारी रिवाइज्ड एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में मेडिकल की 9200 सीटें जोड़ी गई हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स के मुताबिक भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 126725 हो गई है। मंजूर की गई एक्स्ट्रा एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ मौजूदा मेडिकल स्नातक सीटों के रिन्यूअल को दी गई स्वीकृति के बाद अंतिम एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। रिन्यूअल के समय 456 सीटों में कटौती की गईं क्योंकि उनका नवीनीकरण नहीं हो सका।

राज्य, वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26 1 , अंडमान और निकोबार , 114 , 114

2 , आंध्र प्रदेश , 6899 , 7065

3 , अरुणाचल प्रदेश , 100 , 100

4 , असम , 1650 , 1875

5 , बिहार , 2995 , 3395

6 , चंडीगढ़ , 150 , 150

7 , छत्तीसगढ़ , 2255 , 2455

8 , दादरा और नगर हवेली , 177 , 177

9 , दिल्ली , 1497 , 1396

10 , गोवा , 200 , 200

11 , गुजरात , 7250 , 7425

12 , हरियाणा , 2185 , 2710

13 , हिमाचल प्रदेश , 920 , 970

14 , जम्मू और कश्मीर , 1285 , 1675

15 , झारखंड , 1055 , 1205

16 , कर्नाटक , 12395 , 13644

17 , केरल , 4755 , 5304

18 , मध्य प्रदेश , 5200 , 5675

19 , महाराष्ट्र , 11845 , 12674

20 , मणिपुर , 525 , 525

21 , मेघालय , 200 , 200

22 , मिजोरम , 100 , 100

23 , नागालैंड , 100 , 100

24 , ओडिशा , 2725 , 3025

25 , पांडिचेरी , 1830 , 1873

27 , राजस्थान , 6505 , 7330

28 , सिक्किम , 150 , 150

29 , तमिलनाडु , 12050 , 12650

30 , तेलंगाना , 9065 , 9340

31 , त्रिपुरा , 400 , 400

32 , उत्तर प्रदेश , 12475 , 13275

33 , उत्तराखंड , 1350 , 1450

34 , पश्चिम बंगाल , 5700 , 6199

इन कॉलेजों की सीटें भी हुईं एड जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम, जिसे शुरुआत में शून्य सीटें दी गई थीं, को 200 सीटों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को 250 सीटें मिली हैं। एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ 150 सीटों के साथ चलेगा।