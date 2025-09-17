MBBS Seats : NEET छात्रों को फायदा, एमबीबीएस सीटें 1.23 लाख पहुंचीं, 6850 बढ़ीं, 1000 घटीं, राज्यवार ब्योरा
MBBS Seats In India : एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमिशन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों का फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। मंजूर की गई एक्स्ट्रा एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ मौजूदा मेडिकल स्नातक सीटों के रिन्यूअल को दी गई स्वीकृति के बाद अंतिम एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में 6850 से ज्यादा सीटें जोड़ी गई हैं जबकि 1000 से ज्यादा सीटें हटाई गई हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स के मुताबिक भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 123700 हो गई है। यानी 2025-26 के दौरान असल में 6850 नई सीटें एड की गई हैं। रिन्यूअल के समय 1056 सीटों में कटौती की गईं क्योंकि उनका नवीनीकरण नहीं हो सका।
कोर्ट में लटके मामलों, अतिरिक्त सीटों की मंजूरी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी, नवीनीकरण के दौरान सीटों में कमी और अतिरिक्त सीटों के सृजन के कारण एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स 2025 में कुल 5794 सीटों में बदलाव किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम, जिसे शुरुआत में शून्य सीटें दी गई थीं, को 200 सीटों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को 250 सीटें मिली हैं। एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ 150 सीटों के साथ चलेगा।
एनएमसी एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स 2025
हाल ही में एनएमसी ने 2720 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है और चेतावनी दी है कि नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में अलॉट कोई भी मेडिकल सीट जो मैट्रिक्स से मेल नहीं खाती, उसे रद्द किया जा सकता है।शुरुआत में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी 2025 सीट मैट्रिक्स में सरकारी, निजी और अन्य मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 115900 सीटें बताई थीं जिनमें से 9 संस्थानों में शून्य सीटें थीं।
किस राज्य में कितनी सीटें
आंध्र प्रदेश में इस वर्ष कुल 6765 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 100 सीटें, असम में 1875 सीटें, बिहार में 3395 सीटें, चंडीगढ़ में 150 सीटें, छत्तीसगढ़ में 2305 सीटें, दादरा और नगर हवेली में 117 सीटें, दिल्ली में 1396 सीटें, गोवा में 200 सीटें, गुजरात में 7250 सीटें और हरियाणा में 2435 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में 920 सीटें, जम्मू और कश्मीर में 1675 सीटें, झारखंड में 1205 सीटें, कर्नाटक में 13394 सीटें, केरल में 5254 सीटें, मध्य प्रदेश में 5625 सीटें, महाराष्ट्र में 12524 सीटें, मणिपुर में 525 सीटें, मेघालय में 200 सीटें, मिजोरम में 100 सीटें, नागालैंड में 100 सीटें, ओडिशा में 2975 सीटें, पुडुचेरी में 1873 सीटें, पंजाब में 1849 सीटें, राजस्थान में 6980 सीटें, सिक्किम में 150 सीटें, तमिलनाडु में 12350 सीटें, तेलंगाना में 8990 सीटें, त्रिपुरा में 400 सीटें, उत्तर प्रदेश में 13075 सीटें, उत्तराखंड में 1400 सीटें और पश्चिम बंगाल में 5974 सीटें उपलब्ध हैं।
राज्य, वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26
अंडमान एवं निकोबार 114 114
आंध्र प्रदेश 6785 6765
अरुणाचल प्रदेश 100 100
असम 1650 1875
बिहार 2995 3395
चंडीगढ़ 150 150
छत्तीसगढ़ 2255 2305
दादरा एवं नगर हवेली 177 177
दिल्ली 1497 1396
गोवा 200 200
गुजरात 7250 7250
हरियाणा 2185 2435
हिमाचल प्रदेश 920 920
जम्मू एवं कश्मीर 1347 1675
झारखण्ड 1055 1205
कर्नाटक 12395 13394
केरल 4755 5254
मध्य प्रदेश 5200 5625
महाराष्ट्र 11845 12524
मणिपुर 525 525
मेघालय 200 200
मिज़ोरम 100 100
नागालैंड 100 100
ओडिशा 2725 2975
पांडिचेरी 1830 1873
पंजाब 1700 1849
राजस्थान 6505 6980
सिक्किम 150 150
तमिलनाडु 12050 12350
तेलंगाना 9065 8990
त्रिपुरा 400 400
उत्तर प्रदेश 12475 13075
उत्तराखंड 1350 1400
पश्चिम बंगाल 5700 5974
कुल योग 117750 123700