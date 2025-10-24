MBBS : एमबीबीएस सीटों में रिकॉर्ड इजाफा, 137600 तक पहुंचीं, देखें राज्यवार ब्योरा, PG में भी 5000 बढ़ोतरी के आसार

संक्षेप: MBBS Seats In India: देश में 10,650 नई एमबीबीएस सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। जल्द ही नई 5000 पीजी की सीटों में बढ़ोतरी की न्यूज आ सकती है।

अब एनएमएसी ने 2024-25 एकेडमिक वर्ष के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी। इससे पूरे भारत में एमबीबीएस डिग्री कोर्स कराने वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 816 हो गई। एम्स और जिपमर जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की सीटों को मिलाकर भारत में अब कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 1,37,600 है। नेशनल मेडिकल कमिशन को यूजी सीटों को बढ़ाने के 170 प्रस्ताव मिलने के बाद ये मंजूरी दी गई। इनमें से 41 सरकारी से और 129 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में काफी बढ़ोतरी हुई।

राज्य-वार बढ़ोतरी की खास बातें अक्टूबर 2025 की एनएमसी रिपोर्ट में राज्यवार बढ़ोतरी की ये डिटेल्स दी गई हैं- उत्तर प्रदेश: 5 कॉलेजों में 1,100 से ज्यादा सीटें

महाराष्ट्र: 4 कॉलेजों में 950 से ज्यादा सीटें

तमिलनाडु: 3 कॉलेजों में 850 से ज्यादा सीटें

गुजरात: 800 से ज्यादा सीटें

राजस्थान: 700 से ज्यादा सीटें

कर्नाटक: 650 से ज्यादा सीटें

मध्य प्रदेश: 600 से ज्यादा सीटें

ज़्यादातर नए कॉलेज और सीटों में बढ़ोतरी टियर-2 और टियर-3 शहरों में शुरू की जा रही है। इस स्ट्रेटेजी से मेडिकल एजुकेशन तक ज्योग्राफिकल एक्सेस बेहतर होता है और इलाके के फर्क कम होते हैं।

आगे का रास्ता एनएमसी ने बताया है कि 2025-26 में सीटों में बढ़ोतरी के और प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। एप्लीकेशन विंडो नवंबर की शुरुआत में खुलेगी। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही,तो भारत 2029 से बहुत पहले 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा।