MBBS : एमबीबीएस सीटों में रिकॉर्ड इजाफा, 137600 तक पहुंचीं, देखें राज्यवार ब्योरा, PG में भी 5000 बढ़ोतरी के आसार

MBBS : एमबीबीएस सीटों में रिकॉर्ड इजाफा, 137600 तक पहुंचीं, देखें राज्यवार ब्योरा, PG में भी 5000 बढ़ोतरी के आसार

संक्षेप: MBBS Seats In India: देश में 10,650 नई एमबीबीएस सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। जल्द ही नई 5000 पीजी की सीटों में बढ़ोतरी की न्यूज आ सकती है।

Fri, 24 Oct 2025 12:45 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
अब एनएमएसी ने 2024-25 एकेडमिक वर्ष के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी। इससे पूरे भारत में एमबीबीएस डिग्री कोर्स कराने वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 816 हो गई। एम्स और जिपमर जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की सीटों को मिलाकर भारत में अब कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 1,37,600 है। नेशनल मेडिकल कमिशन को यूजी सीटों को बढ़ाने के 170 प्रस्ताव मिलने के बाद ये मंजूरी दी गई। इनमें से 41 सरकारी से और 129 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में काफी बढ़ोतरी हुई।

राज्य-वार बढ़ोतरी की खास बातें

अक्टूबर 2025 की एनएमसी रिपोर्ट में राज्यवार बढ़ोतरी की ये डिटेल्स दी गई हैं-

उत्तर प्रदेश: 5 कॉलेजों में 1,100 से ज्यादा सीटें

महाराष्ट्र: 4 कॉलेजों में 950 से ज्यादा सीटें

तमिलनाडु: 3 कॉलेजों में 850 से ज्यादा सीटें

गुजरात: 800 से ज्यादा सीटें

राजस्थान: 700 से ज्यादा सीटें

कर्नाटक: 650 से ज्यादा सीटें

मध्य प्रदेश: 600 से ज्यादा सीटें

ज़्यादातर नए कॉलेज और सीटों में बढ़ोतरी टियर-2 और टियर-3 शहरों में शुरू की जा रही है। इस स्ट्रेटेजी से मेडिकल एजुकेशन तक ज्योग्राफिकल एक्सेस बेहतर होता है और इलाके के फर्क कम होते हैं।

ये भी पढ़ें:28 लाख लेकर एमबीबीएस कराने के लिए लड़की को स्पेन बुलाया, सच जान उड़े होश

आगे का रास्ता

एनएमसी ने बताया है कि 2025-26 में सीटों में बढ़ोतरी के और प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। एप्लीकेशन विंडो नवंबर की शुरुआत में खुलेगी। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही,तो भारत 2029 से बहुत पहले 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा।

5,000 पीजी सीट की वृद्धि की उम्मीद

स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए, एनएमसी को नयी और नवीनीकृत सीटों के लिए 3,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डॉ. शेठ ने कहा कि आयोग को लगभग 5,000 पीजी सीट की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देश भर में कुल पीजी सीट की संख्या 67,000 हो जाएगी। इस वर्ष यूजी और पीजी दोनों सीट में कुल वृद्धि लगभग 15,000 होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
MBBS Neet Ug neet ug counselling अन्य..
