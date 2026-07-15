NEET UG : देश में MBBS की 9911 नई सीटें बढ़ीं, 25 नए मेडिकल कॉलेज खुले, कहां कितनी सीटें, राज्यवार ब्योरा

MBBS Seats In India 2026: नए सीट मैट्रिक्स के मुताबिक देशभर में 9,911 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद देश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है। 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है।

MBBS Seats In India 2026: नीट यूजी 2026 रिजल्ट और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीटों की अपडेटेड डिटेल्स जारी कर दी है। नए सीट मैट्रिक्स के मुताबिक देशभर में 9,911 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद देश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है। 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है। इस बार बढ़ाई गई सीटों में 2111 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 7800 सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों में जोड़ी गई हैं। कुल मिलाकर अब देश में 823 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, जिनमें 441 सरकारी और 382 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2,111 सीटें बढ़ी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल 7,800 सीटें बढ़ी हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पूरे भारत में कुल मिलाकर 9,911 MBBS सीटों की वृद्धि हुई है। इनमें 25 नए स्थापित मेडिकल कॉलेजों की 2,400 सीटें भी शामिल हैं (सरकारी में 400 सीटें और प्राइवेट में 2,000 सीटें)।

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न राज्यों में सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस (MBBS) सीटों में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्योरा - राज्य | सरकारी सीटों में वृद्धि | प्राइवेट सीटों में वृद्धि | कुल सीटों में वृद्धि | आंध्र प्रदेश | 225 | 150 | 375 |

| बिहार | 190 | 550 | 740 |

| चंडीगढ़ | 50 | 0 | 50 |

| छत्तीसगढ़ | 295 | 250 | 545 |

| गोवा | 50 | 0 | 50 |

| गुजरात | 0 | 200 | 200 |

| हरियाणा | 0 | 250 | 250 |

| हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 |

| जम्मू और कश्मीर | 100 | 0 | 100 |

| झारखंड | 70 | 300 | 370 |

| कर्नाटक | 150 | 1,150 | 1,300 |

| केरल | 0 | 250 | 250 |

| मध्य प्रदेश | 120 | 300 | 420 |

| महाराष्ट्र | 50 | 350 | 400 |

| मणिपुर | 25 | 0 | 25 |

| ओडिशा | 50 | 0 | 50 |

| पुडुचेरी | 0 | 150 | 150 |

| पंजाब | 0 | 50 | 50 |

| राजस्थान | 0 | 900 | 900 |

| सिक्किम | 100 | 0 | 100 |

| तमिलनाडु | 150 | 800 | 950 |

| तेलंगाना | 110 | 700 | 810 |

| त्रिपुरा | 50 | 0 | 50 |

| उत्तर प्रदेश | 0 | 800 | 800 |

| उत्तराखंड | 0 | 150 | 150 |

| पश्चिम बंगाल | 325 | 500 | 825 |

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देश में MBBS की 1.37 लाख सीटों पर होंगे दाखिले नीट यूजी 2026 के जरिए देश भर की 136939 एमबीबीएस सीटों पर दाखिले होंगे। इनमें इस वर्ष 127028 एमबीबीएस सीटें रिन्यू हुई हैं और 9911 नई जोड़ी गई हैं। भारत में कुल 823 मेडिकल कॉलेजों में ये सीटें दाखिले के लिए उपलब्ध होंगी।

किस राज्य में MBBS की कितनी प्राइवेट और सरकारी सीटें, राज्यवार ब्योरा ( Statewise MBBS Seats ) शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा जारी एमबीबीएस (MBBS) की राज्यवार सरकारी और प्राइवेट सीटों का पूरा ब्योरा

| क्रमांक | राज्य | सरकारी सीटें | प्राइवेट सीटें | कुल सीटें | | 1 | अंडमान और निकोबार | 114 | 0 | 114 |

| 2 | आंध्र प्रदेश | 3,515 | 3,950 | 7,465 |

| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 100 | 0 | 100 |

| 4 | असम | 1,875 | 0 | 1,875 |

| 5 | बिहार | 1,710 | 2,450 | 4,160 |

| 6 | चंडीगढ़ | 200 | 0 | 200 |

| 7 | छत्तीसगढ़ | 1,725 | 1,200 | 2,925 |

| 8 | दादरा और नगर हवेली | 177 | 0 | 177 |

| 9 | दिल्ली | 1,165 | 250 | 1,415 |

| 10 | गोवा | 250 | 0 | 250 |

| 11 | गुजरात | 4,250 | 3,500 | 7,750 |

| 12 | हरियाणा | 1,060 | 1,900 | 2,960 |

| 13 | हिमाचल प्रदेश | 721 | 150 | 871 |

| 14 | जम्मू और कश्मीर | 1,525 | 150 | 1,675 |

| 15 | झारखंड | 800 | 700 | 1,500 |

| 16 | कर्नाटक | 4,400 | 10,995 | 15,395 |

| 17 | केरल | 1,855 | 3,849 | 5,704 |

| 18 | मध्य प्रदेश | 3,020 | 3,000 | 6,020 |

| 19 | महाराष्ट्र | 6,000 | 7,099 | 13,099 |

| 20 | मणिपुर | 400 | 150 | 550 |

| 21 | मेघालय | 100 | 150 | 250 |

| 22 | मिजोरम | 100 | 0 | 100 |

| 23 | नागालैंड | 100 | 0 | 100 |

| 24 | ओडिशा | 1,850 | 1,100 | 2,950 |

| 25 | पुडुचेरी | 180 | 1,600 | 1,780 |

| 26 | पंजाब | 900 | 950 | 1,850 |

| 27 | राजस्थान | 4,480 | 3,600 | 8,080 |

| 28 | सिक्किम | 100 | 100 | 200 |

| 29 | तमिलनाडु | 5,349 | 8,650 | 13,999 |

| 30 | तेलंगाना | 4,400 | 5,850 | 10,250 |

| 31 | त्रिपुरा | 200 | 300 | 500 |

| 32 | उत्तर प्रदेश | 5,700 | 8,300 | 14,000 |

| 33 | उत्तराखंड | 625 | 850 | 1,475 |

| 34 | पश्चिम बंगाल | 4,350 | 2,850 | 7,200 |

कहां कितनी सीटें बढ़ी - सरकारी कॉलेज (Government): कुल 441 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 63,296 सीटें (61,185 रिन्यू + 2,111 नई/बढ़ी हुई) उपलब्ध हैं

- प्राइवेट कॉलेज (Private): कुल 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 73,643 सीटें (65,843 रिन्यू + 7,800 नई/बढ़ी हुई) उपलब्ध हैं

- नए स्थापित कॉलेज इस वर्ष 25 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 2,400 MBBS सीटें शामिल हैं। इनमें 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज (400 सीटें) और 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (2,000 सीटें) शामिल हैं।

नए स्थापित मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट और वहां उपलब्ध MBBS की सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज (कुल 7 कॉलेज, 400 सीटें):

आंध्र प्रदेश: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पिदुगुरल्ला - 50 सीटें

छत्तीसगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दंतेवाड़ा - 50 सीटें

छत्तीसगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जांजगीर-चांपा - 50 सीटें

छत्तीसगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जशपुर-कुनकुरी - 50 सीटें

छत्तीसगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कबीरधाम - 50 सीटें

छत्तीसगढ़: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मनेंद्रगढ़ - 50 सीटें

सिक्किम: सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज - 100 सीटें

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (कुल 18 कॉलेज, 2,000 सीटें): आंध्र प्रदेश: आरवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज - 50 सीटें

बिहार: बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट - 100 सीटें

बिहार: श्रीनिवास जी एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज - 100 सीटें

छत्तीसगढ़: मां पद्मावती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज - 100 सीटें

हरियाणा: संस्कारम स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज - 100 सीटें

झारखंड: सिदो कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल - 100 सीटें

कर्नाटक: अल्वास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर - 150 सीटें

कर्नाटक: चेट्टीनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च - 100 सीटें

महाराष्ट्र: बी.एस.पी. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल - 150 सीटें

महाराष्ट्र: माउली मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर - 100 सीटें

राजस्थान: भारत विकास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज - 150 सीटें

राजस्थान: डॉ. बी. एस. तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च - 150 सीटें

राजस्थान: प्रिंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल - 50 सीटें

तमिलनाडु: एपीएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट - 150 सीटें

तेलंगाना: राजा राजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज - गर्ल्स - 150 सीटें

उत्तर प्रदेश: फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, एफएस यूनिवर्सिटी - 100 सीटें

उत्तर प्रदेश: सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ साइंसेज - 50 सीटें