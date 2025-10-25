MBBS : एमबीबीएस सीटों में झारखंड यूपी व बिहार से कितना पीछे, देखें मेडिकल सीटों का ब्योरा

संक्षेप: झारखंड में महज 1255 एमबीबीएस सीटें हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2425, ओडिशा में 2700, बिहार में 3545, पश्चिम बंगाल में 6499 और उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 13425 है।

मेडिकल की पढ़ाई के मामले में झारखंड अपने सभी पड़ोसी राज्यों से पीछे है। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 128925 सीटें हैं। जिनमें झारखंड में महज 1255 सीटें हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2425, ओडिशा में 2700, बिहार में 3545, पश्चिम बंगाल में 6499 और उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 13425 है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो झारखंड में जहां 10 मेडिकल कॉलेज हैं, वहीं, छत्तीसगढ़ में 16, ओडिशा में 21, बिहार में 25, पश्चिम बंगाल में 41 एवं उत्तर प्रदेश में कुल 88 मेडिकल कॉलेज हैं। हालांकि आबादी की तुलना में देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में जहां 28519 की जनसंख्या पर एमबीबीएस की एक सीट है, वहीं झारखंड में 26215 पर एक सीट। वहीं, ओडिशा में 15518, उत्तर प्रदेश में 14897, पश्चिम बंगाल में 14032 और छत्तीसगढ़ में महज 10515 की आबादी पर एमबीबीएस की एक सीट है।

बिहार, बंगाल और यूपी में 3-3, ओडिशा में 2 व झारखंड में 1 कॉलेज को मान्यता नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सत्र 2025-26 में देशभर में 11400 सीटें बढ़ाई हैं। जिनमें झारखंड में एक नए मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें पर दाखिले की अनुमति दी है। जबकि, ओडिशा के दो नए मेडिकल कॉलेजों में 200, बिहार में तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 250, यूपी में तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 200 व पश्चिम बंगाल में तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 250 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी है।