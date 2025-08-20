MBBS Seats: Government good news to NEET UG students no nmc ban on increasing MBBS seats and opening new medical college MBBS Seats : सरकार ने NEET छात्रों को दी खुशखबरी, एमबीबीएस सीट बढ़ने व नए कॉलेज खोलने पर रोक नहीं, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS Seats: Government good news to NEET UG students no nmc ban on increasing MBBS seats and opening new medical college

MBBS Seats : सरकार ने NEET छात्रों को दी खुशखबरी, एमबीबीएस सीट बढ़ने व नए कॉलेज खोलने पर रोक नहीं

केंद्र सरकार ने बताया कि एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी पर रोक लगाने और एमबीबीएस सीटों में वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। एनएमसी ने सरकार को यह जानकारी दी।

Pankaj Vijay पीटीआई, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
MBBS Seats : सरकार ने NEET छात्रों को दी खुशखबरी, एमबीबीएस सीट बढ़ने व नए कॉलेज खोलने पर रोक नहीं

नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) की ओर से दी गई जानकारी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी पर रोक लगाने और एमबीबीएस सीटों में वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। एक लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी के आवदेनों का मूल्यांकन करने और मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है।

इस प्रक्रिया में मेडिकल कमिशन द्वारा उठाए गए कदमों का जानकारी देते हुए पटेल ने कहा कि हर साल एनएमसी का मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) यूजी कोर्सेज ऑफर करने वाले नए मेडिकल कॉलेज / संस्थान की स्थापना और मौजूदा संस्थानों में यूजी सीटों की संख्या बढ़ाने या नए कोर्स शुरू करने या मौजूदा पीजी कोर्सेज में पीजी कोर्सेज की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एनएमसी एक्ट 2019 के सेक्शन 28 व 29 व चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम 2023 के मुताबिक ऐसा किया जाता है। पटेल ने कहा कि संस्थान केवल तभी आवेदन कर सकते हैं, जब वे स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) द्वारा जारी न्यूनतम मानकों पर खरे उतरते हों।

पटेल ने कहा, 'नए मेडिकल कॉलेज खोलने या सीटों को बढ़ाने से जुड़ें आवेदन प्राप्त होने पर एमएआरबी प्रारंभिक जांच करता है और कमियों के मामले में संबंधित कॉलेज को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाता है, जिससे उन्हें इश्यूज को हल करने और सुधारने का मौका मिलता है।' उन्होंने अपने लिखित उत्तर में कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मेडिकल कॉलेजों से एक्सपर्ट्स का चयन रेंडमली किया जाता है। पटेल ने कहा कि अनुमति पत्र केवल उन्हीं संस्थानों को दिया जाता है जो एनएमसी अधिनियम 2019 के सभी प्रावधानों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में फीस वृद्धि पर रोक

आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए लाखों करोड़ो रुपये की रिश्वत व डील का मामला सामने आने के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर एनएमसी द्वारा रोक लगा दी गई है। एनएमसी के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल यूजी व पीजी सीटों में वृद्धि या रिन्यूवल के लिए मंजूरी नहीं देगा। बताया जा रहा था कि देश भर में मेडिकल एजुकेशन पर निगरानी व नियंत्रण रखने वाली संस्था एनएमसी ने यह निर्णय 1300 करोड़ रुपये के रिश्वत घोटाले के प्रकाश में आने के बाद लिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि इस तरह का सीटें बढ़ाने व नए कॉलेज खोलने पर रोक संबंधी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

Medical Colleges Neet Ug neet ug counselling अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।