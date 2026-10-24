दोगुना क्लोजिंग रैंक होने के बाद स्टेट MBBS सीटें फुल, NEET में 419 अंक पर दाखिला, MCC की 800 खाली
तमिलनाडु में स्टेट कोटे की एक भी एमबीबीएस सीट खाली नहीं बची। सेंट्रल काउंसलिंग से भरी जाने वाली यहां की डीम्ड विश्वविद्यालयों की 800 से अधिक सीटें खाली रह गईं।
तमिलनाडु में स्टेट कोटे की एक भी एमबीबीएस सीट खाली नहीं बची। स्टेट सेलेक्शन कमिटी ने अपने नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सभी एमबीबीएस सीटें अलॉट कर दीं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड खाली रह गई सीटों पर दाखिले के लिए होता है। वहीं एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग की स्थिति बिल्कुल इसके अलग है। सेंट्रल काउंसलिंग से भरी जाने वाली यहां की डीम्ड विश्वविद्यालयों की 800 से अधिक सीटें खाली रह गईं। 35 लाख रुपये सालाना फीस के कारण छात्र डीम्ड विश्वविद्यालयों से दूर रहे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस कम होने से यहां की लास्ट राउंड में 100 से ज्यादा सीटें भर गईं।
स्ट्रे राउंड में थीं 311 सीटें
स्टेट कोटा सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड एमबीबीएस की 311 सीटों के साथ शुरू हुआ था। गुरुवार को जारी अलॉटमेंट लिस्ट के मुताबिक काउंसलिंग कमिटि ने NEET मेरिट और आरक्षण नियमों के आधार पर सभी सीटें अलॉट कर दी हैं। BDS में 49 सीटें खाली रह गईं, लेकिन सरकारी कॉलेजों में एक भी सीट खाली नहीं बची। कमिटी के अधिकारियों ने कहा कि स्ट्रे राउंड में सीट चुनने वाले अधिकांश छात्र उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सीट न लेने पर भारी जुर्माना लगता है।
काफी नीचे तक के रैंक के छात्रों को दाखिला मिला
क्लोजिंग रैंक से पता चलता है कि सरकारी कॉलेजों में ओपन, BC और BCM श्रेणियों के तहत स्टेट मेरिट सूची में काफी नीचे तक के छात्रों को दाखिला मिला, जबकि इसके लिए आवश्यक NEET स्कोर में इजाफा हुआ। ओपन श्रेणी में दाखिला स्टेट रैंक 1569 पर बंद हुआ (पिछले साल यह 1508 था) और इसके लिए स्कोर 533 से बढ़कर 720 में से 571 हो गया। BC कैटेगरी में दाखिला रैंक 3682 पर बंद हुआ (पिछले साल 3,381 था)। स्कोर 506 से बढ़कर 532 हो गया। BCM श्रेणी में एडमिशन रैंक 4,495 तक पहुंच गया (पिछले साल 3770 था) जबकि स्कोर 502 से बढ़कर 520 हो गया।
रैंक क्यों गई नीचे, स्कोर क्यों गया ऊपर
एक अधिकारी ने बताया, 'रैंक इसलिए नीचे गई क्योंकि इस साल अधिक छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिला है। राज्य ने अपनी सीट मैट्रिक्स में 150 सीटें और जोड़ी हैं।'
चार कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक हायर साइड पर
हालांकि चार श्रेणियों में क्लोजिंग रैंक पिछले साल की तुलना में हायर साइड पर रही। MBC के लिए दाखिले 4484 के मुकाबले 4212 रैंक पर बंद हुए, एससी के लिए 11222 के मुकाबले 9631 पर, SCA के लिए 15895 के मुकाबले 13034 पर और ST के लिए 15906 के मुकाबले 14790 पर बंद हुए। एमबीसी के लिए स्कोर 494 से बढ़कर 524, एससी के लिए 434 से 467, एससीए के लिए 396 से 436 और एसटी के लिए 396 से 419 हो गए।
सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेज में क्या स्थिति रही
सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों में जहां सरकारी कोटे के छात्रों के लिए सालाना ट्यूशन फीस 4.50 लाख रुपये तक है। ओपन-कैटेगरी के दाखिले 4894 रैंक तक पहुंचे, जबकि पिछले साल यह 4466 थी। बीसी की क्लोजिंग रैंक 7888 से बदलकर 7963 हो गई। BCM में बड़ा बदलाव दिखा जो 7299 से 9375 तक पहुंच गई, जबकि MBC लगभग पहले जैसी ही रही । पिछले साल 8688 थी और इस बार 8689 रही। SC, SCA और ST के दाखिले पिछले साल की तुलना में बेहतर रैंक पर बंद हुए।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्लोजिंग रैंक दोगुनी हुई
सबसे बड़ा बदलाव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला। BC की क्लोजिंग रैंक लगभग दोगुनी होकर 8986 से 17888 हो गई। MBC के दाखिले 9713 के मुकाबले 16484 तक पहुंच गए, जबकि BCM के दाखिले 8483 के मुकाबले 12300 तक पहुंच गए। ओपन-कैटेगरी के दाखिले 7185 के मुकाबले 8122 पर बंद हुए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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