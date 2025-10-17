MBBS : वाराणसी के नए ESIC मेडिकल कॉलेज की 50 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला इसी सप्ताह से

संक्षेप: वाराणसी में ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल में इसी सप्ताह से एमबीबीएस में दाखिला शुरू होगा। यहां 50 सीटों पर दाखिला होगा। यह बीएचयू के बाद शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज है।

वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल में इसी सप्ताह से एमबीबीएस में दाखिला शुरू होगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की मंजूरी मिल गई है। नीट काउंसिलिंग के राउंड-3 में यहां पर दाखिला होगा। इसके साथ बचे हुई सीट पर पर मॉप अप राउंड से एडमिशन होगा। ईएसआइसी अस्पताल में वाराणसी सहित देश के 10 शहरों नोएडा, अंधेरी, दिल्ली, लुधियाना, नरोड़ा (गुजरात), इंदौर, जयपुर, बेल्टोला (असम), रांची में एक साथ मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है।

बनारस में एनएमसी ने फैकल्टी की कमी सहित कई बिन्दुओं पर दाखिला की अनुमति नहीं दी थी। सुधार के बाद फिर से एनएमसी को रिव्यू लेटर भेजा गया था। इसके बाद दाखिले के लिए अनुमति मिल गई है। ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल के डीन प्रो. सेल्वा कुमार चेलैया ने कहा कि इसी सप्ताह से यहां पर दाखिला शुरू होगा।

बीएचयू के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज बीएचयू के बाद शहर में ईएसआईसी दूसरा शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा। बीएचयू में एमबीबीएस की सौ सीटे हैं। वहीं यहां पर 50 सीटे हैं। इसके साथ ही तीसरा मेडिकल कॉलेज पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल को बनाया जाएगा।