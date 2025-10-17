MBBS : वाराणसी के नए ESIC मेडिकल कॉलेज की 50 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला इसी सप्ताह से
संक्षेप: वाराणसी में ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल में इसी सप्ताह से एमबीबीएस में दाखिला शुरू होगा। यहां 50 सीटों पर दाखिला होगा। यह बीएचयू के बाद शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज है।
वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल में इसी सप्ताह से एमबीबीएस में दाखिला शुरू होगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की मंजूरी मिल गई है। नीट काउंसिलिंग के राउंड-3 में यहां पर दाखिला होगा। इसके साथ बचे हुई सीट पर पर मॉप अप राउंड से एडमिशन होगा। ईएसआइसी अस्पताल में वाराणसी सहित देश के 10 शहरों नोएडा, अंधेरी, दिल्ली, लुधियाना, नरोड़ा (गुजरात), इंदौर, जयपुर, बेल्टोला (असम), रांची में एक साथ मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है।
बनारस में एनएमसी ने फैकल्टी की कमी सहित कई बिन्दुओं पर दाखिला की अनुमति नहीं दी थी। सुधार के बाद फिर से एनएमसी को रिव्यू लेटर भेजा गया था। इसके बाद दाखिले के लिए अनुमति मिल गई है। ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल के डीन प्रो. सेल्वा कुमार चेलैया ने कहा कि इसी सप्ताह से यहां पर दाखिला शुरू होगा।
बीएचयू के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज
बीएचयू के बाद शहर में ईएसआईसी दूसरा शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा। बीएचयू में एमबीबीएस की सौ सीटे हैं। वहीं यहां पर 50 सीटे हैं। इसके साथ ही तीसरा मेडिकल कॉलेज पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल को बनाया जाएगा।
देश में MBBS की सीटें 1.26 लाख के पार
नीट यूजी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 813 मेडिकल कॉलेजों में 126725 पहुंच गई है। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमिशन ने इस सप्ताह शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों का रिवाइज्ड फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इससे पहले 812 मेडिकल कॉलेजों में कुल 126600 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध बताई गई थीं, जिसमें एनएमसी द्वारा मंज़ूर की गई 9075 MBBS सीटें शामिल हैं। इस सप्ताह जारी रिवाइज्ड एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में मेडिकल की 9200 सीटें जोड़ी गई हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स के मुताबिक भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 126725 हो गई है। मंजूर की गई एक्स्ट्रा एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ मौजूदा मेडिकल स्नातक सीटों के रिन्यूअल को दी गई स्वीकृति के बाद अंतिम एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। रिन्यूअल के समय 456 सीटों में कटौती की गईं क्योंकि उनका नवीनीकरण नहीं हो सका।