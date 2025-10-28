Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS Round 3 Result Delay Sparks Anxiety in Medical Admissions, Admission Rules Under Scrutiny
MBBS Admission: MBBS राउंड 3 के नतीजों में देरी से छात्रों में बेचैनी, काउंसिलिंग के नियम पर सवाल

MBBS Admission: MBBS राउंड 3 के नतीजों में देरी से छात्रों में बेचैनी, काउंसिलिंग के नियम पर सवाल

संक्षेप: MBBS Admission: महाराष्ट्र में मेडिकल और हेल्थ साइंस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और अभिभावकों के बीच इस समय बड़ी चिंता का माहौल है। एमबीबीएस राउंड 3 के नतीजों में देरी के कारण पूरी एडमिशन प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

Tue, 28 Oct 2025 11:22 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MBBS Admission: महाराष्ट्र में मेडिकल (MBBS) और हेल्थ साइंस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और अभिभावकों के बीच इस समय बड़ी चिंता का माहौल है। एमबीबीएस राउंड 3 के नतीजों में देरी के कारण पूरी एडमिशन प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

अभिभावकों का कहना है कि नतीजों के ऐलान में देरी की वजह से सैकड़ों छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल को पहले एमबीबीएस और बीडीएस (डेंटल) कोर्स के नतीजे जारी करने थे, लेकिन CET सेल ने MBBS के नतीजे आने से पहले ही AYUSH (जैसे BAMS, BHMS) कोर्स के राउंड 3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं।

काउंसलिंग नियम यह है कि जिस छात्र को AYUSH के राउंड 3 में सीट मिल जाती है वह बाद के किसी भी राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि इस गलत नियम के कारण कई प्रतिभाशाली छात्रों का नुकसान हैं। उनका कहना है कि जिन छात्रों को अभी BAMS में सीट मिली है, वे एमबीबीएस के नतीजे आने पर उस सीट को छोड़ देंगे। लेकिन, नियम के अनुसार, उनकी खाली हुई BAMS सीट किसी अन्य ऊंचे रैंक वाले उम्मीदवार को नहीं मिल पाएगी।

एक अभिभावक ने कहा, "यह देरी छात्रों की गलती नहीं है, फिर भी उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।"

इस विवाद पर CET सेल ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि एडमिशन राउंड संबंधित सेंट्रल काउंसिलों द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किए जा रहे हैं और इन समय-सीमा का पालन करना जरूरी है। सेल ने यह भी स्पष्ट किया कि राउंड 3 के बाद आगे की काउंसलिंग के लिए अयोग्य होने का नियम नया नहीं है, बल्कि यह कई सालों से लागू है।

बता दें कि इस देरी के बीच, राज्य कोटे के तहत सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की कई सीटें अभी भी खाली हैं। छात्र और अभिभावक अब CET सेल से BAMS राउंड की तारीखों में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
MBBS admission
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।