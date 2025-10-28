MBBS Admission: MBBS राउंड 3 के नतीजों में देरी से छात्रों में बेचैनी, काउंसिलिंग के नियम पर सवाल

संक्षेप: MBBS Admission: महाराष्ट्र में मेडिकल और हेल्थ साइंस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और अभिभावकों के बीच इस समय बड़ी चिंता का माहौल है। एमबीबीएस राउंड 3 के नतीजों में देरी के कारण पूरी एडमिशन प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

MBBS Admission: महाराष्ट्र में मेडिकल (MBBS) और हेल्थ साइंस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और अभिभावकों के बीच इस समय बड़ी चिंता का माहौल है। एमबीबीएस राउंड 3 के नतीजों में देरी के कारण पूरी एडमिशन प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

अभिभावकों का कहना है कि नतीजों के ऐलान में देरी की वजह से सैकड़ों छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल को पहले एमबीबीएस और बीडीएस (डेंटल) कोर्स के नतीजे जारी करने थे, लेकिन CET सेल ने MBBS के नतीजे आने से पहले ही AYUSH (जैसे BAMS, BHMS) कोर्स के राउंड 3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं।

काउंसलिंग नियम यह है कि जिस छात्र को AYUSH के राउंड 3 में सीट मिल जाती है वह बाद के किसी भी राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि इस गलत नियम के कारण कई प्रतिभाशाली छात्रों का नुकसान हैं। उनका कहना है कि जिन छात्रों को अभी BAMS में सीट मिली है, वे एमबीबीएस के नतीजे आने पर उस सीट को छोड़ देंगे। लेकिन, नियम के अनुसार, उनकी खाली हुई BAMS सीट किसी अन्य ऊंचे रैंक वाले उम्मीदवार को नहीं मिल पाएगी।

एक अभिभावक ने कहा, "यह देरी छात्रों की गलती नहीं है, फिर भी उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।"

इस विवाद पर CET सेल ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि एडमिशन राउंड संबंधित सेंट्रल काउंसिलों द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किए जा रहे हैं और इन समय-सीमा का पालन करना जरूरी है। सेल ने यह भी स्पष्ट किया कि राउंड 3 के बाद आगे की काउंसलिंग के लिए अयोग्य होने का नियम नया नहीं है, बल्कि यह कई सालों से लागू है।