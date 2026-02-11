Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS: Ranked 14th in AIIMS MBBS entrance exam before neet ug cheating stigma removed after 10 years
MBBS : AIIMS एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में आई थी 14वीं रैंक, 10 साल बाद हटा नकल का कलंक, CBI के आरोप खारिज

संक्षेप:

वर्ष 2016 में एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में एक छात्र ने 14वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन परीक्षा में नकल के संदेह के आधार पर उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया गया। अब सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे उसे अदालत ने खारिज कर दिया।

Feb 11, 2026 05:55 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, नई दिल्ली
एम्स की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में नकल के आरोप में करीब एक दशक तक कानूनी जंग लड़ने वाले मेडिकल छात्र को अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी संजीव कुमार शुक्ला को आईपीसी की धारा 420 के आरोपों से मुक्त कर उनके माथे से ‘नकल’ का कलंक मिटा दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टी. प्रियदर्शिनी की अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल तकनीकी आंकड़े, ऑडिट लॉग और संदेह के आधार पर किसी छात्र पर धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह मामला वर्ष 2016 में हुई कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के पश्चात एम्स को मिली एक गुमनाम ई-मेल के बाद सामने आया था। ई-मेल के आधार पर एम्स के सब-डीन (परीक्षा) ने पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे उसे अदालत ने खारिज कर दिया।

सीबीआई की दलील खारिज

अदालत ने सीबीआई की इस डिजिटल थ्योरी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा केंद्र, सीट और कंप्यूटर आवंटन पूरी तरह रैंडम प्रक्रिया से होता है। ऐसे में यह साबित करना जरूरी था कि आरोपी को पहले से पता था कि वह किस अभ्यर्थी के बगल में बैठेगा और उसने इसी जानकारी के आधार पर धोखाधड़ी की योजना बनाई। अदालत ने कहा कि यदि ऐसी जानकारी थी, तो अधिकारी की जांच भी जरूरी थी।

ये लगाए गए थे आरोप

आरोप लगाया गया था कि संजीव कुमार शुक्ला ने परीक्षा के दौरान अपने बगल में बैठे दूसरी रैंक हासिल करने वाले निखिल बाजिया के उत्तर कॉपी किए और 14वीं रैंक हासिल की। सीबीआई का पूरा मामला एक ऑडिट लॉग रिपोर्ट पर टिका था, जिसमें दावा किया गया था कि संजीव ने 167 प्रश्नों के वही विकल्प चुने जो निखिल ने चुने थे और उन्होंने फिजिक्स जैसे जटिल विषयों के सवालों को महज कुछ ही मिनटों में हल कर दिया था।

2020 से पहले अलग होती थी एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा

आपको बता दें कि वर्ष 2020 से पहले एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा अलग से होती थी। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा से एम्स में एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलता था। वर्ष 2020 से एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस को नीट यूजी में मर्ज कर दिया गया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 2016 से शुरू हुई थी। तब इसे सीबीएसई करा रही थी। 2019 से इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) कराने लगा।

MBBS AIIMS MBBS NEET अन्य..
