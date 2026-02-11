MBBS : AIIMS एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में आई थी 14वीं रैंक, 10 साल बाद हटा नकल का कलंक, CBI के आरोप खारिज
वर्ष 2016 में एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में एक छात्र ने 14वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन परीक्षा में नकल के संदेह के आधार पर उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया गया। अब सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे उसे अदालत ने खारिज कर दिया।
एम्स की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में नकल के आरोप में करीब एक दशक तक कानूनी जंग लड़ने वाले मेडिकल छात्र को अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी संजीव कुमार शुक्ला को आईपीसी की धारा 420 के आरोपों से मुक्त कर उनके माथे से ‘नकल’ का कलंक मिटा दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टी. प्रियदर्शिनी की अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल तकनीकी आंकड़े, ऑडिट लॉग और संदेह के आधार पर किसी छात्र पर धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह मामला वर्ष 2016 में हुई कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के पश्चात एम्स को मिली एक गुमनाम ई-मेल के बाद सामने आया था। ई-मेल के आधार पर एम्स के सब-डीन (परीक्षा) ने पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे उसे अदालत ने खारिज कर दिया।
सीबीआई की दलील खारिज
अदालत ने सीबीआई की इस डिजिटल थ्योरी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा केंद्र, सीट और कंप्यूटर आवंटन पूरी तरह रैंडम प्रक्रिया से होता है। ऐसे में यह साबित करना जरूरी था कि आरोपी को पहले से पता था कि वह किस अभ्यर्थी के बगल में बैठेगा और उसने इसी जानकारी के आधार पर धोखाधड़ी की योजना बनाई। अदालत ने कहा कि यदि ऐसी जानकारी थी, तो अधिकारी की जांच भी जरूरी थी।
ये लगाए गए थे आरोप
आरोप लगाया गया था कि संजीव कुमार शुक्ला ने परीक्षा के दौरान अपने बगल में बैठे दूसरी रैंक हासिल करने वाले निखिल बाजिया के उत्तर कॉपी किए और 14वीं रैंक हासिल की। सीबीआई का पूरा मामला एक ऑडिट लॉग रिपोर्ट पर टिका था, जिसमें दावा किया गया था कि संजीव ने 167 प्रश्नों के वही विकल्प चुने जो निखिल ने चुने थे और उन्होंने फिजिक्स जैसे जटिल विषयों के सवालों को महज कुछ ही मिनटों में हल कर दिया था।
2020 से पहले अलग होती थी एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा
आपको बता दें कि वर्ष 2020 से पहले एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा अलग से होती थी। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा से एम्स में एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलता था। वर्ष 2020 से एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस को नीट यूजी में मर्ज कर दिया गया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 2016 से शुरू हुई थी। तब इसे सीबीएसई करा रही थी। 2019 से इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) कराने लगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी