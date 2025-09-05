MBBS NEET UG :There will be no re-counselling for these medical students of UP MBBS NEET UG : यूपी के इन मेडिकल छात्रों की दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS NEET UG :There will be no re-counselling for these medical students of UP

MBBS NEET UG : यूपी के इन मेडिकल छात्रों की दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी

MBBS NEET UG :अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों में नए सिरे से काउंसलिंग कराने के एकल पीठ के निर्णय पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की दो सदस्यीय खंडपीठ ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एससी वर्ग के जिन छात्रों को आरक्षण सीमा से बाहर जाकर दाखिले दिए गए हैं

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाता।Fri, 5 Sep 2025 06:20 AM
share Share
Follow Us on
MBBS NEET UG : यूपी के इन मेडिकल छात्रों की दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी

अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों में नए सिरे से काउंसलिंग कराने के एकल पीठ के निर्णय पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की दो सदस्यीय खंडपीठ ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एससी वर्ग के जिन छात्रों को आरक्षण सीमा से बाहर जाकर दाखिले दिए गए हैं, उन्हें इस वर्ग के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेजों में रिक्त 82 सीटों पर समायोजित किया जाएगा। साथ ही आदेश दिया है कि राज्य सरकार एक सप्ताह में इस बात का शपथ पत्र दे कि अगले सत्र से आरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन करके ही आरक्षण दिया जाएगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर पारित किया है। अदालत ने कहा है कि छात्रों का समायोजन ऐसे किया जाएगा कि उन कॉलेजों में पहले से प्रवेश पा चुके किसी भी अनुसूचित जाति के छात्र का अधिकार प्रभावित न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था मौजूदा सत्र तक ही लागू रहेगी। राज्य सरकार के विशेष वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने भी आश्वासन दिया कि अगले सत्र से अधिनियम का पूरी तरह पालन करके ही आरक्षण दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार एक सप्ताह के भीतर इसका शपथ पत्र देंकरे, अन्यथा अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन कॉलेजों की रिक्त सीटें आगामी काउंसलिंग में ओबीसी,अनारक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

एकल पीठ का आदेश लागू हुआ तो अव्यवस्था फैलेगी: सरकार ने दलील दी कि एकल पीठ का आदेश लागू किया गया।और नई काउंसलिंग कराई गई तो अव्यवस्था फैल जाएगी। कोर्ट ने उल्लेख किया कि याची साबरा अहमद, जो ओबीसी वर्ग की उम्मीदवार हैं, पहले ही लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले चुकी हैं। उन्हें अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज का विकल्प दिया गया है। अगली सुनवाई अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली तिथि पर शपथ पत्र देकर बताए कि अंतरिम निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया।

MBBS Student Neet Ug
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।