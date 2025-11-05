Hindustan Hindi News
MBBS : एमबीबीएस के पहले ही साल में 60 फीसदी बच्चे फेल, 1 करोड़ है इस नए मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की फीस

संक्षेप: त्रिपुरा के नए स्थापित शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है। यहां के 61 प्रतिशत से अधिक छात्र अपनी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस परीक्षा में फेल हो गए हैं।

Wed, 5 Nov 2025 10:47 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
त्रिपुरा के नए शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच के 61 प्रतिशत से अधिक छात्र अपनी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस परीक्षा में फेल हो गए हैं। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना सरकार की ओर से चलाए जा रहे आईजीएम अस्पताल को मुफ्त लीज पर लेकर की गई थी। शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज को पश्चिम बंगाल का एक प्राइवेट एजुकेशन ग्रुप संचालित करता है। इसे कई सरकारी सुविधाएं प्राप्त हैं। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में इतनी ऊंची फीस और महंगी शिक्षा के बावजूद एमबीबीएस छात्रों का निराशाजनक प्रदर्शन चिंता में डालने वाला है।

त्रिपुरा इंफो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए 150 छात्रों में से 147 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से कुल 90 छात्र परीक्षा में असफल रहे। इनमें से 50 से अधिक छात्र सभी विषयों में फेल हुए, जबकि अधिकांश अन्य छात्र दो विषयों में फेल हुए।

त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की हालत भी खराब

त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं रही है। यहां एडमिशन लेने वाले 100 छात्रों में से 92 ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी और केवल 47 छात्र ही परीक्षा पास कर सके। अब 53 छात्रों को सप्लीमेंटरी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।

त्रिपुरा का प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिजल्ट अच्छा रहा है। यहां 146 छात्रों में से 121 छात्रों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की, जबकि केवल 25 छात्र असफल हुए, वह भी केवल एक ही विषय में।

तीनों मेडिकल कॉलेजों के सभी छात्रों के प्रदर्शन को मिलाकर देखा जाए तो कुल 400 पात्र छात्रों में से 387 ने पहले वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा दी और केवल 228 छात्र ही पास हो पाए। कुल 159 छात्रों को सप्लीमेंटरी परीक्षा में दोबारा शामिल होना होगा।

एनएमसी ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर अस्पताल के लिए 50 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज (टीएमसी) और डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल, अगरतला के लिए 50 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ टीएमसी में कुल सीटें 100 से बढ़कर 150 हो गई हैं, जिससे राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 450 हो गई हैं।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
