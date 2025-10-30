Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS NEET PG FMGE : NMC National Medical Commission Confirms NExT Exam Deferred For 3 To 4 Years
MBBS , NEET PG , FMGE : 3 से 4 साल तक नहीं होगी NExT परीक्षा, एनएमसी ने बताया अपना नया प्लान

MBBS , NEET PG , FMGE : 3 से 4 साल तक नहीं होगी NExT परीक्षा, एनएमसी ने बताया अपना नया प्लान

संक्षेप: MBBS NEET PG FMGE : एनएमसी चेयरमैन ने बताया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट परीक्षा सिस्टम को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अगले 3-4 सालों तक एनएमसी मॉक टेस्ट कराने की योजना बना रहा है। इसका पूरा खर्च एनएमसी उठाएगा।

Thu, 30 Oct 2025 08:21 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MBBS NEET PG FMGE NExt Exam : नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने बुधवार को कहा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट परीक्षा - NExT) को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। देश भर में मेडिकल एजुकेशन पर निगरानी रखने वाली संस्था एनएमसी की ओर से यह बयान तब आया जब भारत के सबसे जाने-माने रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन में से एक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ( एफएआईएमए ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को एनएमसी के चेयरमैन डॉ. अभिजात शेठ से मुलाकात की।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एफएआईएमए ने एक बयान में कहा गया, 'एनएमसी चेयरमैन ने बताया कि नेक्स्ट तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अगले 3-4 सालों तक एनएमसी मॉक टेस्ट कराने की योजना बना रहा है। इसका पूरा खर्च एनएमसी उठाएगा। मॉक टेस्ट से चेक किया जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम कराना कितना प्रैक्टिकल है। साथ ही विद्यार्थियों और संस्थानों से फीडबैक इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट को फाइनली लागू करने पर इन ट्रायल रन के नतीजों और रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करने के बाद ही विचार किया जाएगा।'

आपको बता दें कि विभिन्न रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट एग्जाम कराने का विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम के स्ट्रक्चर, टाइमिंग और मेडिकल एजुकेशन पर इसके असर को लेकर अलग अलग हितधारक इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेक्स्ट एग्जाम को अगस्त 2025 से लागू किया जाना था। 2022 में इसका ड्राफ्ट आया था। कब कहा जा रहा था कि नीट पीजी 2023 अंतिम हो सकता है। इसके बाद मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले नेक्स्ट परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होंगे। नीट पीजी खत्म हो जाएगी। एमबीबीएस बैच 2019-2020 के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट परीक्षा में बैठना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जानें क्या है नेक्स्ट परीक्षा, कैसे इसमें मर्ज हो जाएंगी तीन परीक्षाएं

नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) शुरू होने के बाद एमबीबीएस छात्रों को फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्हें नेक्स्ट परीक्षा में बैठना होगा। इसी टेस्ट की मेरिट के आधार पर पीजी में प्रवेश के लिए भी मेरिट बनेगी। यानी नीट पीजी ( NEET PG ) की जरूरत नहीं रहेगी। नीट पीजी को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे जो छात्र विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें अभी अलग से एक टेस्ट ( FMGE - फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन ) पास करना होता है, लेकिन भविष्य में उन्हें भी नेक्स्ट में ही बैठना होगा। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को FMGE परीक्षा की जगह भारतीय एमबीबीएस छात्रों के साथ नेक्स्ट परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार कुल तीन परीक्षाएं नेक्स्ट में समाहित हो जाएंगी।

क्या था साल 2022 में आए नेक्स्ट के ड्राफ्ट में

नेक्स्ट दो अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा जिन्हें स्टेप्स कहा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप - 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह थ्योरिटिकल होगा। यह सीबीटी ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं नेक्स्ट-2 के आयोजन में प्रैक्टिकल/ क्लिनिकल सवाल आएंगे। यह वायवा वोस एग्जाम होगा।

- ड्राफ्ट के मुताबिक नेक्स्ट-1 में स्टूडेंट्स को कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद ही छात्र देश में प्रैक्टिस और पीजी एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही छात्रों को नेक्स्ट 2 भी क्लियर करना होगा।

साल में एक बार यह परीक्षा आयोजित होगी। नेक्स्ट-1 और नेक्स्ट-2 में अटेम्प्ट की सीमा तय नहीं की गई है। नेक्स्ट-1 का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा और परिणाम जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट-2 का आयोजन मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा और इसका परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित कर दिया जाएगा।

