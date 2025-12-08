MBBS: क्लास बंक करने वाले एमबीबीएस छात्रों के घरवालों को जाएगा मैसेज

धनबाद मेडिकल कॉलेज में अब एमबीबीएस का क्लास बंक करना आसान नहीं होगा। कॉलेज प्रबंधन कड़ाई से उपस्थिति लागू करने और नियमित रूप से कक्षा में शामिल कराने की पहल कर रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम पाई जाएगी या जो लगातार कक्षाओं से अनुपस्थित रहेंगे, उनके अभिभावकों को सीधे एसएमएस भेजकर सूचना दी जाएगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों की कक्षा में नियमितता बढ़ाना और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना है।प्राचार्य सह डीन मेडिसिन डॉ डीके गिंदोरिया के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधन ने विशेष तकनीकी व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को एसएमएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि छात्रों की उपस्थिति का वास्तविक समय में रिकॉर्ड तैयार हो सके। छात्र के अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों के मोबाइल पर तत्काल एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल अध्ययन अत्यंत गहन, व्यावहारिक और समयबद्ध प्रशिक्षण पर आधारित होता है। ऐसे में लैब, प्रैक्टिकल और क्लास में अनुपस्थित रहने से छात्रों की दक्षता प्रभावित होती है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।