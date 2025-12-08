Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS: Message will be sent to the families of MBBS students who bunk classes
MBBS: क्लास बंक करने वाले एमबीबीएस छात्रों के घरवालों को जाएगा मैसेज

MBBS: क्लास बंक करने वाले एमबीबीएस छात्रों के घरवालों को जाएगा मैसेज

संक्षेप:

धनबाद मेडिकल कॉलेज में अब एमबीबीएस का क्लास बंक करना आसान नहीं होगा। कॉलेज प्रबंधन कड़ाई से उपस्थिति लागू करने और नियमित रूप से कक्षा में शामिल कराने की पहल कर रहा है।

Dec 08, 2025 06:42 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद, अमित रंजन
share Share
Follow Us on

धनबाद मेडिकल कॉलेज में अब एमबीबीएस का क्लास बंक करना आसान नहीं होगा। कॉलेज प्रबंधन कड़ाई से उपस्थिति लागू करने और नियमित रूप से कक्षा में शामिल कराने की पहल कर रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम पाई जाएगी या जो लगातार कक्षाओं से अनुपस्थित रहेंगे, उनके अभिभावकों को सीधे एसएमएस भेजकर सूचना दी जाएगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों की कक्षा में नियमितता बढ़ाना और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना है।प्राचार्य सह डीन मेडिसिन डॉ डीके गिंदोरिया के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधन ने विशेष तकनीकी व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को एसएमएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि छात्रों की उपस्थिति का वास्तविक समय में रिकॉर्ड तैयार हो सके। छात्र के अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों के मोबाइल पर तत्काल एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल अध्ययन अत्यंत गहन, व्यावहारिक और समयबद्ध प्रशिक्षण पर आधारित होता है। ऐसे में लैब, प्रैक्टिकल और क्लास में अनुपस्थित रहने से छात्रों की दक्षता प्रभावित होती है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीन सदस्यीय कमेटी का गठन: नई व्यवस्था लागू करने के लिए मेडिकल कॉलेज में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी बायोमीट्रिक मशीन की क्षमता, डिजिटल सर्वर सिस्टम, छात्र डाटा प्रबंधन, स्वचालित संदेश प्रेषण प्रणाली और तकनीकी सुरक्षा मानकों का परीक्षण करेगी। साथ ही वह देश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में उपयोग हो रही उपस्थिति मॉनिटरिंग प्रणाली का अध्ययन करेगी और धनबाद मेडिकल कॉलेज में लागू करने के लिए उपयुक्त मॉडल की सिफारिश करेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों का बायोमीट्रिक अटेंडेंस बनेगा: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देशभर के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। इसके बाद धनबाद मेडिकल कॉलेज उसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी कर रहा है। अबतक यहां सिर्फ डॉक्टरों और कर्मचारियों की ही बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाती थी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
MBBS MBBS Student Dhanbad
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।