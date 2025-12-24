Hindustan Hindi News
MBBS सीटों में बंपर इजाफे की तैयारी, अब अस्पताल लीज पर लेकर भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे

एनएमसी ने अगले सत्र से नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कोई लीज पर अस्पताल लेकर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, तो वे अस्पताल के साथ 30 साल की लीज करके मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Dec 24, 2025 09:24 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अगले सत्र से नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कोई लीज पर अस्पताल लेकर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, तो वे अस्पताल के साथ 30 साल की लीज करके मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनएमसी ने 2026-27 सत्र के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ-साथ मौजूदा कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन मांगे हैं। लेकिन कहा गया है कि किसी भी हालात में कॉलेज को 150 सीटों से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, पूर्व में अधिकतम 250 सीटों तक की मंजूरी थी, लेकिन अब इस पर रोक लग चुकी है।

प्रस्ताव में कहा गया है, यदि किसी संस्था के पास अपना अस्पताल नहीं है और वह मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है तो वह लीज पर अस्पताल ले सकती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक एक ही होने चाहिए। देश में 819 मेडिकल कॉलेज हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इन कॉलेजों में 1.29 लाख एमबीबीएस की सीटें हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नीट यूजी परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया है। एनएमसी ने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित नए सिलेबस का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि इस बदलाव का मकसद क्या है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नए सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 11-12वीं के कोर सिलेबस पर फोकस किया गया है। नए सिलेबस से उन उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है जो इन विषयों की गहरी समझ रखते हैं। जबकि कोचिंग से रटने वाले उम्मीदवारों को नया सिलेबस हतोत्साहित करेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
