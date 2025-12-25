झारखंड से MBBS तो राज्य में 5 साल सेवा जरूरी, 8 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, मंत्री का ऐलान

संक्षेप: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से पांच वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। धनबाद में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से पांच वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाने जा रही है। नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है। उन्होंने उक्त बातें बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल में ओपीडी कर मरीजों का हालचाल जानने के बाद कही।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के लिए सी-आर्म मशीन, एनेस्थिसिया वर्क स्टेशन समेत अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में आठ नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, जिनमें से चार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि अगले चार वर्षों में कोयलांचल को झारखंड का मेडिकल हब बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में शिबू सोरेन के नाम पर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। गौरतलब है कि राज्य में एम्स, निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर कुल 1255 एमबीबीएस सीटें वर्तमान में हैं।

धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए नए भवन की पहल शुरू स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि धनबाद मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन के निर्माण की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है। भविष्य में यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिससे उपचार में गुणवत्ता और सटीकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि मरीजों के परिजनों के साथ भी अच्छा व्यवहार आवश्यक है। उन्होंने डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही।

तीन घंटे विलंब से पहुंचे मंत्री ने तीन मरीज देखे स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का ओपीडी सुबह 11 बजे से निर्धारित था। अस्पताल कैंपस में कई जगह इसके पोस्टर लगे थे। मंत्री तीन घंटे विलंब से दो बजे ओपीडी पहुंचे। यहां सिर्फ तीन मरीज रामनाथ सिंह, परवीन आरा और शिवम कुमार को देखा। सदर से निकलते समय मंत्री को एक घायल बच्चा दिखा। परिजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में ही गाड़ी से उतर गए। वापस सदर अस्पताल लौटकर बच्चे को देखा और अधिकारियों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज में भी गायनी के रास्ते पर मरीज के परिजनों को खड़ा देख गाड़ी से उतरे और सभी का हालचाल लिया।

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री - चार वर्षों में कोयलांचल को झारखंड का मेडिकल हब बनाएगी राज्य सरकार

- धनबाद में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से खोला जाएगा नया मेडिकल कॉलेज

- धनबाद में मरीजों के इलाज में एआई और रोबोटिक तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल

- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

- डॉक्टरों से भी कहा-मरीजों के परिजनों से अच्छा व्यवहार करें