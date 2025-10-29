Hindustan Hindi News
MBBS : NEET यूजी छात्रों के लिए खुशबरी, 4 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, एमबीबीएस की 350 सीटें बढ़ेंगी

संक्षेप: झारखंड में चार नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नई दिल्ली में डीईए की बैठक में एसीएस की प्रस्तुति पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। खूंटी में 50 एमबीबीएस सीट का कॉलेज खुलेगा । जामताड़ा, धनबाद व गिरिडीह में 100-100 एमबीबीएस सीट का कॉलेज खुलेगा।

Wed, 29 Oct 2025 06:45 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने राज्य के चार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। चारों जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड पर की जाएगी। यह स्वीकृति भारत सरकार की “पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना” के तहत दी गई है। इसका उद्देश्य देशभर में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। नई दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय मामलों के विभाग (डीईए) की बैठक हुई। इसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य का प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद डीईए ने झारखंड में चार जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी।

केंद्र व राज्य के सहयोग से होगा विकास

चारों जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना केंद्र व राज्य के सहयोग से किया जाएगा। परियोजना का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर) द्वारा संचालित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, यानी वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) की उपयोजना एक एवं दो के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज धनबाद परियोजना वीजीएफ उपयोजना एक के अंतर्गत, जबकि, खूंटी, जामताड़ा व गिरिडीह मेडिकल कॉलेज परियोजना वीजीएफ उपयोजना दो के तहत कार्यान्वित की जाएगी। इस उप-योजना दो के तहत भारत सरकार 40% पूंजीगत व्यय सहायता तथा 25% परिचालन व्यय सहायता प्रदान करेगी। जबकि, झारखंड सरकार 25% से 40% तक पूंजीगत व्यय तथा 15% से 25% तक परिचालन व्यय सहायता के रूप में योगदान देगी। उपयोजना एक के तहत पूंजीगत सहायता के रूप में भारत सरकार से 30 प्रतिशत तथा राज्य सरकार से 30 प्रतिशत के अनुपात में प्रदान की जाएगी।

100-100 एमबीबीएस सीटों के कॉलेज होंगे

मंजूरी के मुताबिक खूंटी में 50 एमबीबीएस सीट का कॉलेज खुलेगा । जामताड़ा, धनबाद व गिरिडीह में 100-100 एमबीबीएस सीट का कॉलेज खुलेगा।

झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।-अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग

राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में अब आएगा सुधार

अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ उपचार की व्यवस्था सर्वसुलभ होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी और स्वास्थ्य अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे झारखंड की दीर्घकालिक स्वास्थ्य नीति का ऐतिहासिक कदम बताया है।

