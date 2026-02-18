Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

विदेश में मोटी फीस देकर MBBS किया और यूपी में EWS कोटे से डॉक्टर की नौकरी पा ली

Feb 18, 2026 08:07 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में सीएमओ की ओर से 400 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इंटरव्यू में शामिल हुए कुछ युवाओं ने भारत और विदेशों के निजी मेडिकल कॉलेजों से 50 लाख से एक-डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर एमबीबीएस डिग्री हासिल की।

विदेश में मोटी फीस देकर MBBS किया और यूपी में EWS कोटे से डॉक्टर की नौकरी पा ली

यूपी में सीएमओ के अधीन खुले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संविदा एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए साक्षात्कार हुआ। इन डॉक्टरों में से कई युवाओं ने विदेश और भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। विदेश और निजी मेडिकल कॉलेज में महंगी पढ़ाई कर एमबीबीएस करने वाले इन डॉक्टरों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का सर्टिफिकेट लगाकर सेंटरों पर नियुक्ति पा ली है। इस मामले की शिकायत सूरज कश्यप ने शासन, प्रशासन से की है। आरोप लगाया है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है। सीएमओ की ओर से जारी विज्ञापन में 400 एमबीबीएस डॉक्टर साक्षात्कार में शामिल हुए। साक्षात्कार में शामिल हुए कुछ युवाओं ने भारत और विदेशों के निजी मेडिकल कॉलेजों से 50 लाख से एक-डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर डिग्री हासिल की।

विदेश व निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले कई युवा डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के साक्षात्कार के दौरान खुद को ईडब्ल्यूएस कोटे का पात्र बताते हुए नौकरी के लिए प्रमाण पत्र भी लगाया है। इससे उनका चयन ईडब्ल्यूएस कोटे में स्वास्थ्य विभाग ने कर लिया है। इनको सेंटरों पर तैनाती भी दे दी गई है। इस मामले में सूरज कश्यप ने ईडब्ल्यूएस के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने की शिकायत की है।

ये भी पढ़ें:5 साल में मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी, PG की 29080 सीटें, MBBS की कितनी बढ़ीं
ये भी पढ़ें:एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस में आई थी धाकड़ रैंक, 10 साल बाद हटा नकल का कलंक
ये भी पढ़ें:MBBS की सरकारी NRI सीटें अपात्रों को बांटीं, 64000 की जगह वसूले 25 लाख, हंगामा

आठ लाख आमदनी वाला परिवार ईडब्ल्यूएस का पात्र

नियम है कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का बनता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपए तक होती है। इसी आधार पर उस परिवार का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिला प्रशासन जारी करता है। फिर वह ईडब्ल्यूएस कोटे के पात्र माने जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी का आरक्षण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से मिलता है। यह 2019 में 103 वें संशोधन के तहत लागू किया गया था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
MBBS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;