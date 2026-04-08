MBBS : एमबीबीएस की फीस 4.5 साल की ली जाएगी या 5.5 साल की, सरकार ने स्पष्ट किया नियम
एनएमसी ने उन मेडिकल कॉलेजों को फटकार लगाई है जो एमबीबीएस छात्रों से साढ़े चार वर्ष की बजाय पांच या साढ़े पांच वर्ष की फीस वसूल रहे हैं। आयोग ने कहा कि तय शैक्षणिक समय के लिए ही शुल्क लें।
देश में मेडिकल शिक्षा की निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने उन मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को फटकार लगाई है जो एमबीबीएस छात्रों से साढ़े चार वर्ष की बजाय पांच या साढ़े पांच वर्ष की फीस वसूल रहे हैं। एनएमसी ने साफ कहा है कि छात्रों से उन महीनों की फीस वसूलना नियमों के खिलाफ हैं जिनमें उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया है। मेडिकल संस्थानों को किसी भी तरह की पाबंदी से बचने के लिए इस गलत व्यवस्था को तुरंत वापस लेना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाला एनएमसी देश में मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थानों, पेशे और पेशेवरों की निगरानी करता है।
एनएमसी ने मंगलवार को जारी नोटिस में स्पष्ट किया कि चिकित्सा शिक्षा की शैक्षणिक अवधि केवल साढ़े चार साल (54 महीने) है, जिसके बाद एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप होती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे केवल तय शैक्षणिक समय के लिए ही शुल्क लें। एनएमसी ने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है ताकि छात्रों का आर्थिक शोषण रोका जा सके।
इंटर्नशिप शुल्क पर रोक
आयोग ने पाया है कि कुछ संस्थान पूरे 5 या 5½ वर्षों की फीस ले रहे हैं, जिसमें इंटर्नशिप की अवधि भी शामिल है। एनएमसी के अनुसार इंटर्नशिप से संबंधित शुल्क वसूलना या स्टाइपेंड न देना नियमों के विरुद्ध है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 'अभिषेक यादव बनाम भारत संघ' मामले में इंटर्नशिप से संबंधित शुल्क लगाने और स्टाइपेंड न देने जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया था। शीर्ष अदालत का कहना था कि फीस संरचना उचित, पारदर्शी, गैर-शोषणकारी और असल में दी जा रही शैक्षणिक सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
जिस अवधि में कोई पढ़ाई नहीं हुई, उसकी फीस क्यों
नोटिस में एनएमसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि MBBS के लिए फीस केवल 4.5 वर्ष की निर्धारित शैक्षणिक अवधि के लिए ही लिया जाना चाहिए। कुछ कॉलेज 5 या 5.5 वर्षों के लिए फीस ले रहे थे, जिसे एनएमसी ने कोर्स की संरचना के खिलाफ माना है। 5 या 5½ साल की फीस लेना एमबीबीएस कार्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह उन अवधियों के लिए शुल्क वसूलने जैसा है जिनमें कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती है।
नेक्स्ट का वायरल नोटिफिकेशन फर्जी : एनएमसी
नेशनल मेडिकल कमिशन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस नोटिस को पूरी तरफ फर्जी करार दिया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एमबीबीएस 2022 बैच के लिए नेक्स्ट ( NExT) परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को नेशनल मेडिकल कमिशन ने इस वायरल नोटिस का खंडन करते हए कहा कि यह सूचना पूरी तरह से फेक है और इसे बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों और संस्थानों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट www.nmc.org.in पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी