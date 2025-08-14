MBBS Fees : यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में फीस वृद्धि पर रोक

NEET UG , MBBS Fees : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

NEET UG , MBBS Fees : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल व 239 अन्य छात्रों की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई को फीस बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी अब इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर तक रोक लग गई है। अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एमबीबीएस की ट्यूशन फीस ₹11,78,892 से बढ़ाकर ₹14,14,670 कर दी गई थी।

हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने याचिका दाखिल कर फीस वृद्धि को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि फीस वृद्धि मनमानी और बिना सोचे-समझे की गई थी। प्रदेश सरकार और निजी संस्थनो ने याचिका का विरोध किया। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है याचिकाकर्ताओं को उसके एक हफ्ते बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है।

लगभग साढ़े 5 लाख तक बढ़ गई फीस यूपी सरकार ने जुलाई माह के अंत में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में चलाए जा रहे एमबीबीएस और एमडी, एमएस पीजी कोर्सेज की फीस तय की थी। लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है यूपी के ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस लगभग साढ़े 5 लाख तक बढ़ गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस 11.03 लाख (प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ) से 1978214 रुपये (श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज, बरेली) के बीच है। सर्वाधिक फीस बढ़ोतरी लखनऊ के टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में की गई है, जो साढ़े पांच लाख रुपये सालाना से अधिक है।

एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए तय फीस जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ - 1442654

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ - 1181671

राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली-1978214 रुपये,

शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा-1523183 रुपये

नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट गौतमबुद्ध नगर में 1716784 रुपये

सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ- 1422160 रुपये,

हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बाराबंकी-1292675 रुपये,

मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज-1672660 रुपये,

रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल बरेली-1872361 रुपये,

रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर-1519895 रुपये

मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी-1121162 रुपये,

राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली-1768904 रुपये,

