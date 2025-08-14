MBBS Fees: neet ug news up private medical colleges mbbs fees increase stay by court MBBS Fees : यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में फीस वृद्धि पर रोक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS Fees: neet ug news up private medical colleges mbbs fees increase stay by court

MBBS Fees : यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में फीस वृद्धि पर रोक

NEET UG , MBBS Fees : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराजThu, 14 Aug 2025 08:48 AM
share Share
Follow Us on
MBBS Fees : यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में फीस वृद्धि पर रोक

NEET UG , MBBS Fees : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल व 239 अन्य छात्रों की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई को फीस बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी अब इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर तक रोक लग गई है। अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एमबीबीएस की ट्यूशन फीस ₹11,78,892 से बढ़ाकर ₹14,14,670 कर दी गई थी।

हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने याचिका दाखिल कर फीस वृद्धि को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि फीस वृद्धि मनमानी और बिना सोचे-समझे की गई थी। प्रदेश सरकार और निजी संस्थनो ने याचिका का विरोध किया। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है याचिकाकर्ताओं को उसके एक हफ्ते बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है।

लगभग साढ़े 5 लाख तक बढ़ गई फीस

यूपी सरकार ने जुलाई माह के अंत में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में चलाए जा रहे एमबीबीएस और एमडी, एमएस पीजी कोर्सेज की फीस तय की थी। लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है यूपी के ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस लगभग साढ़े 5 लाख तक बढ़ गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस 11.03 लाख (प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ) से 1978214 रुपये (श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज, बरेली) के बीच है। सर्वाधिक फीस बढ़ोतरी लखनऊ के टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में की गई है, जो साढ़े पांच लाख रुपये सालाना से अधिक है।

ये भी पढ़ें:मणिपुर नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी, 561 अंक वाला टॉप पर

एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए तय फीस

जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ - 1442654

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ - 1181671

राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली-1978214 रुपये,

शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा-1523183 रुपये

नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट गौतमबुद्ध नगर में 1716784 रुपये

सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ- 1422160 रुपये,

हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बाराबंकी-1292675 रुपये,

मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज-1672660 रुपये,

रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल बरेली-1872361 रुपये,

रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर-1519895 रुपये

मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी-1121162 रुपये,

राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली-1768904 रुपये,

अन्य कॉलेजों की फीस देखने के लिए क्लिक करें

हॉस्टल फीस में भी बढ़ोतरी

मेडिकल कॉलेज नॉन एसी कमरे के लिए शुल्क जो पिछले साल 165000 प्रतिवर्ष था अब बढ़कर 173250 हो गया है। एसी कमरे के लिए 202125 रुपये हो गया है जो पिछले साल 192500 रुपये प्रतिवर्ष था। इसमें मेस शुल्क भी शामिल है। एक कमरे में दो से ज्यादा बच्चे नहीं रखे जाएंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर दिया जाएगा। आहार पौष्टिक व वैराइटी का होगा।

MBBS NEET Neet Ug अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।