MBBS Fees : राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे की फीस 7 लाख रुपये कम हुई

राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई कोटे की फीस 31 लाख से घटकर 24 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले किए गए। राजमेस कॉलेजों में अब मौजूदा सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी। यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर है। इससे राजमेस मेडिकल कॉलेज में ज्यादा एनआरआई विद्यार्थी एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही राजमेस सोसायटी की सालाना आय 45 करोड़ रुपए बढ़ेगी।

वहीं दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता को 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन देने का फैसला भी किया गया है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैरवा ने बताया कि बैठक में ‘द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025’ के प्रारूप को मंजूरी दी गयी। यह विधेयक, विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्चस्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

डॉ. बैरवा ने बताया कि यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेन्स एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा।

यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में भी काम करेगा और राज्य की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजमेस के कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीट की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, राजमेस कॉलेजों में एनआरआई सीट की फीस को मैनेजमेंट कोटा की फीस का ढाई गुना किया गया है। इस संशोधित व्यवस्था से वर्ष 2025-26 प्रवेश सत्र में एनआरआई सीट की फीस घटकर लगभग 23.93 लाख रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के लगभग बराबर है।