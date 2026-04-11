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MBBS Exam : एमबीबीएस परीक्षा की कॉपियों में मिली गड़बड़ियों से चीटिंग का शक गहराया, जांच के लिए टीम गठित

Apr 11, 2026 12:12 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना, प्रमुख संवाददाता
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एमबीबीएस की परीक्षा में कथित हेरफेर, पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के आरोपों ने आईजीआईएमएस पटना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के प्रकाश में आने के करीब एक महीने बाद अब जाकर जांच समिति गठित की गई है

MBBS Exam : एमबीबीएस परीक्षा की कॉपियों में मिली गड़बड़ियों से चीटिंग का शक गहराया, जांच के लिए टीम गठित

एमबीबीएस की परीक्षा में कथित हेरफेर, पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के आरोपों ने आईजीआईएमएस पटना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के प्रकाश में आने के करीब एक महीने बाद अब जाकर जांच समिति गठित की गई है, जबकि निदेशक के मेल पर 13 मार्च को ही ई-मेल से परीक्षा में धांधली और पैसा लेकर पेपर लीक कराने का आरोप लगा था। इससे पहले प्रारंभिक जांच की जा चुकी है। प्रशासनिक भवन में प्रभारी निदेशक सह डीन (अकादमिक) डॉ. ओम कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रभारी निदेशक डॉ. ओम कुमार ने बताया कि एमबीबीएस और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच के लिए पीएसएम के विभागाध्यक्ष डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति बनी है। इसमें सदस्य के तौर पर डॉ. ज्ञान भाष्कर और डॉ. अश्विनी शामिल हैं। तीनों वरीय फैकेल्टी हैं। अगले सात कार्य दिवस में जांच समिति मामले की जांच करेगी ।

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रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। प्राचार्य डॉ. रंजीत गुहा ने संस्थान के निदेशक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉ. गुहा ने कहा है कि एमबीबीएस छात्रों का यह मामला सीधे मुझसे जुड़ा है। बावजूद इसके प्राचार्य को ही बैठक से बाहर रखा गया। 13 मार्च से अब तक परीक्षा में धांधली के लगे आरोपों को लेकर चार बैठकें हो चुकी हैं। एक भी बैठक में प्राचार्य को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई सूचना दी गई। आंतरिक समिति की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। जांच समिति बनाए जाने की एक कॉपी प्राचार्य को दी जाती है वह भी नहीं दी गई।

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कुछ छात्रों की कॉपी में आगे-पीछे के हस्ताक्षर समान

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आने का दावा किया जा रहा है कि परीक्षा की कॉपी में तीन जगह हस्ताक्षर किया जाता है। कुछ छात्रों की कॉपी में आगे और पीछे का हस्ताक्षर एक समान है और बीच वाले पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर अलग हैं। ऐसे ही कई संदेहास्पद संकेत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी घटना दो साल पहले भी हुई थी जिसके बाद कोडिंग की व्यवस्था की गई थी। छात्र नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी शिकायत कर चुके हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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