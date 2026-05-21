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MBBS Exam : एमबीबीएस आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा देने नहीं पहुंचा एक भी छात्र, 200 छात्रों ने किया बहिष्कार

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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पटना मेडिकल कॉलेज के औषधि विभाग के वर्ष 2022 बैच के एमबीबीएस छात्रों ने आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का बहिष्कार किया। यह परीक्षा बुधवार को एक से दो बजे के बीच होनी थी।

MBBS Exam : एमबीबीएस आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा देने नहीं पहुंचा एक भी छात्र, 200 छात्रों ने किया बहिष्कार

पटना मेडिकल कॉलेज के औषधि विभाग के वर्ष 2022 बैच के एमबीबीएस छात्रों ने आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का बहिष्कार किया। यह परीक्षा बुधवार को एक से दो बजे के बीच होनी थी। कॉलेज प्रशासन और संबंधित विभाग ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन छात्र नहीं आए।

औषधि विभाग के अंतिम बैच के छात्रों की पहली आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 11 मई को हुई थी। 12 मई को प्रैक्टिकल और वाइवा लिया गया था। लेकिन इस परीक्षा में कदाचार की जानकारी मिलने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप के आदेश पर 16 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद परीक्षा की नई तिथि 20 और 21 मई निर्धारित की गयी। लिखित परीक्षा 20 मई को एक से दो बजे के बीच होनी थी। प्रैक्टिकल और वाइवा 21 मई को तय किया गया था। लेकिन 20 मई की परीक्षा में एक भी छात्र उपस्थित नहीं हुए। सभी ने इसका बहिष्कार कर दिया।

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कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए चिकित्सक शिक्षकों का रोस्टर भी तैयार किया गया था। इसमें डॉ. राजन कुमार, डॉ. डीके सिन्हा, डॉ. संजय कुमार, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. पीएन झा और डॉ. रवि कुमार रंजन शामिल हैं। उड़न दस्ता टीम को भी भेजा था। परीक्षा में औषधि विभाग के दो सौ छात्रों को शामिल होना था, लेकिन एक भी छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे।

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आंतरिक परीक्षा पास करने के बाद मिलता है सेंटअप का मौका: पीएमसी प्रशासन की मानें तो एक बैच में तीन बार आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एक छात्र को देनी होती है। इसमें दो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों को सेंटअप परीक्षा देने का मौका मिलता है। दूसरी मूल्यांकन परीक्षा अगस्त में होगी। प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप ने बताया कि अब नई तिथि जारी नहीं होगी। छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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