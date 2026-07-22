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MBBS : 14 साल से एमबीबीएस में फेल हो रहे छात्र ने अदालत से लगाई रहम की गुहार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MBBS Exam : कोर्ट ने 14 साल में भी एमबीबीएस पूरा नहीं कर पाने वाले छात्र की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहानुभूति, आर्थिक नुकसान के आधार पर किसी को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

MBBS : 14 साल से एमबीबीएस में फेल हो रहे छात्र ने अदालत से लगाई रहम की गुहार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

MBBS Exam : राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 सालों से एमबीबीएस (MBBS) डिग्री कोर्स में बार बार फेल हो रहे छात्र को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह छात्र मेडिकल कॉलेज में 14 साल बाद भी अपना MBBS कोर्स पूरा नहीं कर पाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि किसी छात्र के प्रति सहानुभूति, आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर उसे डॉक्टर बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मरीजों की सुरक्षा और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने शेख तारिक की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने बचे हुए MBBS एग्जाम में बैठने की इजाजत मांगी थी।

2010 में लिया था दाखिला, 2024 तक भी नहीं कर पाया MBBS पूरा

कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक मेडिकल छात्र ने वर्ष 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (NIMS) यूनिवर्सिटी, जयपुर में एडमिशन लिया था। हालांकि 2024 तक भी वह अपना फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम पास नहीं कर पाया था। सुनवाई के दौरान सामने आया कि छात्र ने पहले वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक कई बार परीक्षाएं दीं, लेकिन लगातार असफल रहा। वर्ष 2020 तक भी वह मेडिसिन और गायनेकोलॉजी जैसे अहम सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाया।

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डॉक्टर बनने की न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं कर सका छात्र

कोर्ट ने पाया कि 14 साल तक बार-बार मौके मिलने के बावजूद कोर्स पूरा न कर पाना यह दिखाता है कि छात्र MBBS डिग्री पाने के लिए जरूरी कम से कम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को हासिल करने में नाकाम रहा।

छात्र की दलील- जब दाखिला लिया तब 10 साल अवधि वाला नियम नहीं था

मेडिकल स्टूडेंट के वकील ने दलील दी कि जब उसने 2010 में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था, तब कोर्स पूरा करने की कोई अधिकतम समय-सीमा नहीं थी। इसलिए 2019 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा लागू किए गए 10 वर्ष की अधिकतम अवधि वाले नियम को उसके मामले में पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

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कोर्ट ने आखिरी मौका भी दिया, फिर भी हुए फेल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को अंतरिम आदेश पारित कर छात्र को एक अंतिम अवसर दिया था। हालांकि परीक्षा का परिणाम सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश किया गया, जिसमें वह एक बार फिर असफल पाया गया।

डॉक्टर की योग्यता पर मरीज का भरोसा जरूरी

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस की डिग्री केवल एक शैक्षणिक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि मरीजों के जीवन से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि किसी मरीज को यह पता चले कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर कई वर्षों तक लगातार एमबीबीएस परीक्षाओं में असफल होता रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी योग्यता पर सवाल उठेंगे।

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अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हित सर्वोपरि है। किसी उम्मीदवार का आर्थिक निवेश, समय की बर्बादी या व्यक्तिगत कठिनाई, मरीजों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो छात्र निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें डॉक्टरी के पेशे में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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