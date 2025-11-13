बॉन्ड वाले MBBS डॉक्टरों को 3 साल सेवा के बाद PG की इजाजत, सरकारी मेडिकल अफसरों के लिए 2 साल काम अनिवार्य

संक्षेप: उत्तराखंड राज्य के अस्पतालों में तैनात बॉन्ड वाले डॉक्टरों को पीजी की अनुमति तीन साल की सेवा के बाद मिलेगी, जबकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले मेडिकल अफसरों के लिए भी दो साल की सेवा अनिवार्य होगी।

उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में तैनात बॉन्ड वाले डॉक्टरों को पीजी की अनुमति तीन साल की सेवा के बाद मिलेगी, जबकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले मेडिकल अफसरों के लिए भी दो साल की सेवा अनिवार्य होगी। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर तैनात किए गए हैं, लेकिन बॉन्ड वाले कई डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में अब एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल से बाहर रहने वाले बॉन्ड डॉक्टरों के खिलाफ बॉन्ड उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अस्पतालों में एक दिसंबर से बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इसकी मॉनीटरिंग सीएमओ के साथ-साथ मंत्री के कार्यालय से भी की जाएगी।

विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी 50% अतिरिक्त वेतन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहाड़ों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पहाड़ पर सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 फीसदी अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब तक केवल मेडिकल कॉलेजों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को ही यह लाभ मिल रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टर भी इसके पात्र होंगे।