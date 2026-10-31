ईडब्ल्यूएस कोटे के MBBS डॉक्टरों को 2 करोड़ फीस वाली MD MS सीटें मिली, आरक्षण पर खड़े हुए सवाल
ईडब्ल्यूएस वर्ग के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को भारी भरकम फीस वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सेल्फ फाइनेंस्ड कोटा की सीटें अलॉट हुई हैं।
एक बार फिर से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर दाखिले के तौर तरीके ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट की विश्ववसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को भारी भरकम फीस वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सेल्फ फाइनेंस्ड कोटा की सीटें अलॉट हुई हैं। यहां कुछ मेडिकल पीजी सीटों की 3 सालों की ट्यूशन फीस 2.1 करोड़ रुपये तक है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ उसी अभ्यर्थी को मिलता है जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम हो। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसी कई मामले सामने आए थे जब ईडब्ल्यूएस वर्ग के करीब 140 उम्मीदवारों ने भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे से मेडिकल पीजी स्पेशलिटीज सीटों पर दाखिला लिया था।
नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के पहले दौर में ये सीट अलॉटमेंट किए गए हैं। लिस्ट में उम्मीदवारों की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस दर्ज है जबकि अलॉटमेंट सीट की कैटेगरी ओपन है और कोटे के तहत सेल्फ-फाइनांस्ड मेरिट सीट का जिक्र किया गया है।
सीट पाने वालों में एक ऐसा उम्मीदवार भी शामिल था जिसकी नीट पीजी रैंक 79396 थी। उसे नवी मुंबई के पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज में एमएस (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) की सीट अलॉट हुई है। यहां तीन साल की ट्यूशन फीस लगभग 2 करोड़ रुपये है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य उम्मीदवार जिसकी रैंक 71263 थी, उसे बेंगलुरु के राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज में MD रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिली, जहां तीन साल की ट्यूशन फीस लगभग 1.8 करोड़ रुपये है। उम्मीदवारों ने अपनी काउंसलिंग चॉइस में इन कॉलेजों और कोर्सेज को चुना था और उन्हें उनकी पसंद और रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की गईं। वे चाहें तो अपनी सीट रख सकते हैं, अपग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं या काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल पीजी सीटों के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपये है।
EWS पात्रता और महंगी सीटों को लेकर खड़े हुए सवाल
मेडिकल पीजी सीटों पर दाखिले के लिए NEET PG में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि सेल्फ-फाइनेंस्ड सीटों के लिए केवल रैंक ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की फीस चुकाने की क्षमता भी अहम हो जाती है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य ने बताया कि EWS पात्रता परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होने के आधार पर तय होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार EWS कोटो का दावा करते हुए ऐसी सेल्फ फाइनेंस्ड मेडिकल सीट स्वीकार करता है जिसकी तीन साल की फीस करोड़ों रुपये तक पहुंचती है तो इससे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन पर सवाल खड़े होते हैं।
किन किन मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के सीट आवंटन हुए हैं-
- महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुडुचेरी
- भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, पुणे
- श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज
- कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराड
- पद्मश्री डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई
- रमैया मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु
फैकल्टी सदस्य ने कहा कि उम्मीदवार के EWS प्रमाणपत्र और उसकी आर्थिक पात्रता की गहन जांच जरूरी है।
करीब 2000 MBBS सीटें भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड
देशभर में MBBS की करीब 2000 सीटें खाली होने के चलते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के तहत स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की घोषणा की है।
नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2026 शेड्यूल
- 2 नवंबर: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी।
- 4 नवंबर, दोपहर 3 बजे: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख।
- 4 नवंबर, शाम 4 बजे: चॉइस फिलिंग और लॉकिंग शुरू होगी।
- 5 नवंबर, सुबह 11 बजे: चॉइस लॉकिंग की अंतिम समय सीमा।
- 5 और 6 नवंबर: सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया आयोजित होगी।
- 7 नवंबर: परिणाम घोषित किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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