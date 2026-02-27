MBBS : एमबीबीएस छात्र पहुंच रहे गांव, 600 परिवारों की सेहत को लिया गोद
जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अनूठी पहल की है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस छात्रों को न केवल पीएसएम की पढ़ाई करनी है, बल्कि जिले के सुदूर गांव में जाकर 600 परिवारों को गोद भी लिए हैं।
बिहार में भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अनूठी पहल की है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस छात्रों को न केवल पीएसएम (प्रिवेंटिव ऑफ सोशल मेडिसिन) की पढ़ाई करनी है, बल्कि जिले के सुदूर गांव में जाकर 600 परिवारों को गोद भी लिए हैं। कॉलेज के छात्र न केवल चयनित गांव के 600 परिवार के घर पहुंचकर उनकी सेहत की जांच कर रहे हैं, बल्कि पूरे परिवार को सेहतमंद बनाए रखने का जिम्मा पांच साल तक के लिए ले चुके हैं। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पीएसएम (प्रिवेंटिव ऑफ सोशल मेडिसिन) विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. कामरान फजल ने बताया कि एनएमसी (नेशनल मेडिकल काउंसिल) की गाइडलाइन के अनुसार, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले हरेक छात्रों को सुदूर गांव में जाकर कम-से-कम एक परिवार को गोद लेते हुए उन्हें सेहतमंद बनाए रखना होता है। इस प्रोग्राम को फेमिली एडॉप्शन प्रोग्राम कहते हैं। एमबीबीएस के 2025-30 बैच के कुल 120 एमबीबीएस छात्रों ने इस बार जगदीशपुर प्रखंड के मखना गांव के पांच-पांच परिवारों को गोद लिया है। यानी एमबीबीएस छात्रों ने कुल 600 परिवारों को गोद लिया है।
बच्चों के टीकाकरण, बीपी जांच से इलाज तक कर रहे
डॉ. कामरान फजल ने कहा कि फेमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत कॉलेज के एमबीबीएस छात्र महीने में एक से दो बार मखना गांव जा रहे हैं। अपने लिए चयनित पांच-पांच परिवारों के पास भी जा रहे हैं। ये छात्र घरों के पांच साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच करते हुए उन्हें सेहतमंद रखने के लिए पोषण आहार का चार्ट तैयार करते हैं और उसके अनुसार खाना खिलाने के लिए मांओं को जागरूक करते हैं। साथ ही शून्य से पांच साल तक के बच्चों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करते हैं। 30 साल से अधिक उम्र की महिला एवं पुरुष की बीपी-शुगर जांच करते हैं और कोई बीमार होता है तो उनका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जरूरत पड़ने पर मायागंज अस्पताल ले जाकर इलाज कराना सुनिश्चित करते हैं।
फेमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत बीते 13 फरवरी को कॉलेज के 120 एमबीबीएस छात्रों को जगदीशपुर प्रखंड के मखना गांव बस से भेजा गया था। उनके इस कार्यक्रम में पीएसएम विभाग के चिकित्सक-शिक्षक भी बतौर गाइड शिरकत किए थे। ताकि एमबीबीएस छात्र इलाज-जांच का हुनर सीखते हुए परिवार को सेहतमंद बनाए रख सकें। -डॉ. अविलेश कुमार, प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी