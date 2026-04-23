MBBS और बीटेक के बिना 12वीं के बाद ये कोर्स दिलाएंगे तगड़ी सैलरी, बस कर लें ये कोर्स
UPMSP 12th Result 2026: यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई से, 12वीं के बाद लिया गया सही फैसला आपके पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। चलिए जानते हैं कि बिना MBBS और बीटेक के अलावा किन कोर्स को करने के बाद मोटी सैलरी मिलती है।
UPMSP 12th Result 2026, UP Board Inter Sarkari Result online: 12वीं पास होते ही स्टूडेंट्स मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या करें? आज के समय में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही एकमात्र विकल्प नहीं रह गया है। करियर के कई ऐसे स्मार्ट और नए रास्ते मौजूद हैं, जहां सही दिशा में मेहनत करके अच्छा पैसा, पहचान और संतुष्टि तीनों हासिल किए जा सकते हैं। UP Board Result 2026 Link अक्सर छात्र भीड़ के पीछे चलकर ऐसे कोर्स चुन लेते हैं, जिनमें बाद में डिग्री तो मिल जाती है लेकिन नौकरी के मौके कम रह जाते हैं। जबकि आज डेटा साइंस, लॉ, मैनेजमेंट और कई प्रोफेशनल कोर्स जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं और बेहतर करियर विकल्प दे रहे हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई से, 12वीं के बाद लिया गया सही फैसला आपके पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। चलिए जानते हैं कि बिना MBBS और बीटेक के अलावा किन कोर्स को करने के बाद मोटी सैलरी मिलती है। UP Board 10th 12th Result 2026 Sarkari Result Live Updates
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर
क्या आपको बिल्डिंग्स के डिजाइन और नक्शे बनाने में रुचि है? बी.आर्क (B.Arch) एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कला और विज्ञान दोनों का बेहतरीन मेल है। इस कोर्स के बाद आप आर्किटेक्ट बनकर घर, मॉल और पूरे शहरों की प्लानिंग और डिजाइन कर सकते हैं। यह कोर्स उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जिनकी कल्पनाशक्ति मजबूत है और जो कुछ नया और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं।
डेटा साइंस और AI
आज के समय में डेटा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही ग्रोथ का मुख्य इंजन भी है। बड़ी-बड़ी कंपनियां ऐसे एक्सपर्ट्स पर खूब निवेश कर रही हैं, जो डेटा को सही तरीके से समझकर उसका उपयोग कर सकें। अगर आपकी रुचि गणित में है और आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। इस फील्ड में सही स्किल्स के साथ शुरुआत में ही अच्छा पैकेज, लगभग 10–15 लाख रुपये सालाना तक मिल सकता है।
कॉर्पोरेट लॉ
अगर आपको लगता है कि वकील सिर्फ कोर्ट-कचहरी में काले कोट में दिखाई देते हैं, तो यह पूरी तस्वीर नहीं है। 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जैसे BA LLB या BBA LLB करने के बाद आप बड़ी कंपनियों में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड में अच्छी कमाई के साथ-साथ मजबूत प्रोफेशनल पहचान और सम्मान भी मिलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में काम करने वालों की काफी मांग होती है। अधिकांश कॉरपोरेट वकील कानून फर्मों में काम करते हैं। यहां इनका काम विलय, अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम और श्रम या कॉरपोरेट कानून संबंधी मामलों पर कानूनी सलाह देना या समझौतों का मसौदा तैयार करना होता है।
मैनेजमेंट (IPM – IIMs)
अगर आप मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले ग्रेजुएशन पूरा करें। आप 12वीं के बाद ही IIMs में ‘इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट’ (IPM) कोर्स कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरू से ही मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है और आगे चलकर आप सीधे MBA तक पहुंच सकते हैं।
डिफेंस सर्विसेज (NDA – National Defence Academy)
पावर और सम्मान की बात हो और भारतीय सेना का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है। 12वीं के बाद छात्र NDA के जरिए भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में शामिल हो सकते हैं और आगे चलकर अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। यह करियर न सिर्फ अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाता है, बल्कि इसमें मिलने वाली सुविधाएं, सम्मान और वर्दी की प्रतिष्ठा भी इसे बेहद खास बनाती है। यह विकल्प उन युवाओं के लिए है जो देश सेवा को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स