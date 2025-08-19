MP NEET UG : MBBS और BDS दाखिले के लिए पहले राउंड का रिजल्ट जारी, देखें कितनी रैंक पर मिली सीट

MP NEET UG Seat Allotment Result : मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। dme.mponline.gov.in. पर जाकर अपनी सीट अलॉटमेंट की स्थिति चेक कर सकते हैं।

Tue, 19 Aug 2025 10:30 AM

MP NEET UG Seat Allotment Result : मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in. पर जाकर अपनी सीट अलॉटमेंट की स्थिति चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है, उन्हें 19 अगस्त से 23 अगस्त 2025 के बीच आवंटित इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसी दौरान उम्मीदवार अपनी सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन की अंतिम तारीख 23 अगस्त रात 11:50 बजे तय की गई है। वहीं, जो छात्र अपने अलॉटमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 19 अगस्त से 24 अगस्त शाम 7 बजे तक अपनी सीट कैंसिल कर सकते हैं।

देखें रिजल्ट इस बार पहले राउंड में कुल 2638 सीटें मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से 393 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए तय की हैं, जबकि 29 सीटें केंद्र सरकार (GOI) कोटा में आती हैं। बाकी 2216 सीटों पर राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा।

MP NEET UG COUNSELLING 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाएं।

2. "MP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर ओपन सीट अलॉटमेंट स्थिति देखें।

5. भविष्य के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025: इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट 1. नीट 2025 एडमिट कार्ड

2. नीट 2025 स्कोरकार्ड

3. कक्षा दसवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

4. कक्षा बारहवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

5. निवास प्रमाणपत्र

6. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

7. आय प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

8. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

9. कैरेक्टर सर्टिफिकेट

10. माइग्रेशन सर्टिफिकेट

11. नीट यूजी 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर

12. वैलिड आईडी प्रूफ

13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ