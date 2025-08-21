आगरा और आसपास के कॉलेजों में एमबीबीएस-बीडीएस की 350 सीटें भरीं, कुल हैं 950 सीटें

नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे दिन आगरा और आसपास के कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 350 सीटें भर गईं हैं। इनमें सरकारी और निजी कॉलेज शामिल हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग सेंटर पर छह कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इनमें एसएनएमसी के अलावा एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा और केडी डेंटल कॉलेज मथुरा शामिल हैं। सभी में एमबीबीएस और बीडीएस की 950 सीटें हैं। एसएनएमसी के अतिथि गृह में चल रही पहले चरण की काउंसलिंग में अब तक 350 सीटें भर चुकी हैं। जबकि 600 रिक्त सीटों के लिए प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलाई जाएगी। काउंसलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती हैं, तो उनके लिए अगले चरण की काउंसलिंग की जाएगी।