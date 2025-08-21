MBBS BDS 350 seats filled in Agra and nearby colleges total number of seats is 950 in NEET UG counselling आगरा और आसपास के कॉलेजों में एमबीबीएस-बीडीएस की 350 सीटें भरीं, कुल हैं 950 सीटें, Career Hindi News - Hindustan
MBBS: एसएनएमसी के अतिथि गृह में चल रही पहले चरण की काउंसलिंग में अब तक 350 सीटें भर चुकी हैं। जबकि 600 रिक्त सीटों खाली हैं। काउंसलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती हैं, तो उनके लिए अगले चरण की काउंसलिंग की जाएगी। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, आगरा, वरिष्ठ संवाददाताThu, 21 Aug 2025 08:06 AM
नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे दिन आगरा और आसपास के कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 350 सीटें भर गईं हैं। इनमें सरकारी और निजी कॉलेज शामिल हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग सेंटर पर छह कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इनमें एसएनएमसी के अलावा एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा और केडी डेंटल कॉलेज मथुरा शामिल हैं। सभी में एमबीबीएस और बीडीएस की 950 सीटें हैं। एसएनएमसी के अतिथि गृह में चल रही पहले चरण की काउंसलिंग में अब तक 350 सीटें भर चुकी हैं। जबकि 600 रिक्त सीटों के लिए प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलाई जाएगी। काउंसलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती हैं, तो उनके लिए अगले चरण की काउंसलिंग की जाएगी।

निजी कॉलेजों की सीटें भरने का संकट

इस बार नीट यूजी परीक्षा बेहद कठिन रही। सरकारी कॉलेजों में हायर रैंक वाले विद्यार्थी ही प्रवेश ले पाएंगे। बहुत कम नंबरों से रह जाने वाले अभ्यर्थी निजी कॉलेज की ओर नहीं जाने वाले। इसके पीछे वहां का भारी-भरकम शुल्क है। आगरा और आसपास के निजी कॉलेजों में एमबीबीएस का पैकेज 80 लाख से 1.20 करोड़ रुपए तक है, जबकि बीडीएस कोर्स का पैकेज 12 से 18 लाख रुपए के बीच है। जाहिर है कि ऐसे में अभ्यर्थी दोबारा तैयारी करेंगे।

