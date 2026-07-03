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रिम्स में बढ़ेंगी MBBS और PG सुपर स्पेशियलिटी की सीटें, NMC को भेजा गया प्रस्ताव

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अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रिम्स में एमबीबीएस (यूजी) की सीटें 176 से बढ़ाकर 250, पीजी सीटें 180 से बढ़ाकर 275 तथा सुपर स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 100 किए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजा गया है। आवश्यक है कि प्रस्तावित सीट के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाय।

रिम्स में बढ़ेंगी MBBS और PG सुपर स्पेशियलिटी की सीटें, NMC को भेजा गया प्रस्ताव

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। यूजी, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित सीट वृद्धि के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रिम्स में एमबीबीएस (यूजी) की सीटें 176 से बढ़ाकर 250, पीजी सीटें 180 से बढ़ाकर 275 तथा सुपर स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 100 किए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को भेजा गया है।

आवश्यक है कि प्रस्तावित सीट के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्ताव भेजने से पहले रिम्स में उपलब्ध वर्तमान संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किया जाए कि किसी भी जरूरी संसाधन की कमी न रहे और भारत सरकार से अधिकतम स्वीकृति प्राप्त हो सके। बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, रिम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. हिरेंद्र बिरूआ, मार्श एंड वोइस के परामर्शी तथा जेएसबीसीसीएल के अधिकारी उपस्थित थे।

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पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज का होगा विस्तार

बैठक में पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों की भी समीक्षा की गई। दोनों मेडिकल कॉलेजों में आगामी वर्षों में मेडिकल सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अस्पतालों के विस्तार एवं उन्नयन के लिए संबंधित उपायुक्तों द्वारा अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में दोनों मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने पर काम होगा।

रिम्स परिसर एकीकृत और व्यवस्थित होगा

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि परिसर के भीतर यदि कहीं अनावश्यक आंतरिक बाउंड्री या अन्य अवरोध बने हुए हैं, तो उन्हें हटाया जाए, ताकि पूरा रिम्स परिसर एकीकृत, व्यवस्थित और सुगम स्वरूप में विकसित हो सके। रिम्स परिसर की साफ-सफाई पर भी विशेष जोर देते हुए उन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि पूरे परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए तथा जहां भी सफाई की आवश्यकता हो, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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हर अतिरिक्त सीट पर 1.5 करोड़ की केंद्र से होगी मांग

अपर मुख्य सचिव ने कहा, सीटों में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए रिम्स में आवश्यक भवन, छात्रावास, विभागीय कक्ष, प्रयोगशालाएं, ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सा उपकरण, फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य मानव संसाधनों की जरूरत का विस्तृत आकलन किया गया है। इसी आधार पर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि केंद्र की योजना के तहत प्रति अतिरिक्त सीट लगभग 1.5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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