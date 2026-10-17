एमबीबीएस और बीडीएस की 1078 सीटें रह गईं खाली, राजस्थान वाले क्यों जा रहे यूपी
राजस्थान में स्टेट कोटा की नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीन राउंड पूरे होने के बाद भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 1217 सीटें खाली रह गई हैं। इसमें एमबीबीएस की 1,078 (88.6 फीसदी) और बीडीएस की 139 (11.4 फीसदी) सीटें हैं।
राजस्थान में स्टेट कोटा की नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीन राउंड पूरे होने के बाद भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 1217 सीटें खाली रह गई हैं। अब ये स्ट्रे राउंड से भरी जा रही हैं जो कि शुरू हो चुका है। इसमें एमबीबीएस की 1,078 (88.6 फीसदी) और बीडीएस की 139 (11.4 फीसदी) सीटें हैं। एमबीबीएस में पहले 1039 सीटें खाली थीं। राउंड-3 में रिपोर्टिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण 39 सीटें और बढ़ गईं। नीट-यूजी 2026 काउंसलिंग के चेयरमैन डॉ. बी.एल. कुमावत के अनुसार स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें शामिल होने वालों को तय समय सीमा में दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल
प्रोविजनल रिक्त सीट मैट्रिक्स जारी होना: 16 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की अवधि: 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर
मूल दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन और बॉन्ड जमा करना (SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर): 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर
अस्थाई संयुक्त मेरिट सूची का प्रकाशन: 20 अक्टूबर
सिक्योरिटी जमा होगी- 19 से 21 अक्टूबर
ऑनलाइन चॉइस फिलिंग : 19 से 21 अक्टूबर
प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होना: 22 अक्टूबर
आवंटित कॉलेज डेस्क पर रिपोर्टिंग एवं दस्तावेज जमा करना (SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर): 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर
यूपी वाले क्यों कर रहे राजस्थान का रुख
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजस्थान के डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली रहने का सीधा कारण एमबीबीएस की फीस ज्यादा होना है। इसके चलते ज्यादातर विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। वहां के निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में फीस कम है।
राजस्थान में 1.46 करोड़ तक फीस
राजस्थान में जनरल कोटा के तहत डीम्ड या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पर 85.05 लाख से 1.08 करोड़ रुपए के बीच फीस है। जबकि मैनेजमेंट कोटा में यह फीस 1.13 से 1.46 करोड़ के बीच है। जनरल और मैनेजमेंट कोटा में 25 से 30 फीसदी (27 से 40 लाख) के आसपास फीस का अंतर है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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