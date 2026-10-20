एमबीबीएस और बीडीएस की 145 सीटें खाली, कम फीस वाली केवल 9 सीट, 21 अक्टूबर तक मौका
उत्तराखंड में तीन नीट यूजी राउंड काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस की 145 सीटें खाली रह गई हैं। एमबीबीएस (MBBS) की कुल खाली सीटें 116 हैं जिसमें 9 सरकारी और प्राइवेट 107 हैं।
उत्तराखंड में तीन नीट यूजी राउंड काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस की 145 सीटें खाली रह गई हैं। एमबीबीएस (MBBS) की कुल खाली सीटें 116 हैं जिसमें 9 सरकारी और प्राइवेट 107 हैं। बीडीएस (BDS) की कुल खाली सीटें 29 हैं जो सभी प्राइवेट हैं। एचएनबी मेडिकल विवि ने एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों को भरने के लिए 'स्ट्रे वेकेंसी राउंड' का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी 21 अक्टूबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क भुगतान और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
सीटों का आवंटन 22 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि पहले तीन चरणों में सीट न पाने वाले और नए पात्र अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं, जो अभ्यर्थी प्रवेश ले चुके हैं या तीसरे चरण में सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया, वे इसके लिए अपात्र होंगे। स्ट्रे राउंड में सभी अभ्यर्थियों को 4500 रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ नए सिरे से कॉलेजों के विकल्प भरने होंगे; पहले भरे गए विकल्प निरस्त माने जाएंगे।
विश्वविद्यालय ने सख्त हिदायत दी है कि आवंटन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और उसे एक वर्ष के लिए नीट यूजी काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
कौन हैं योग्य
राउंड 3 के अभ्यर्थी: जिन अभ्यर्थियों को राउंड 3 में उत्तराखंड में सीट मिल चुकी है और उन्होंने जॉइन कर लिया है, वे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पात्र नहीं हैं।
नए / बिना सीट वाले अभ्यर्थी: जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, वे इस राउंड में भाग ले सकते हैं।
स्टेट कोटा सीट (85 फीसदी कोटा ): केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ही उपलब्ध है।
मैनेजमेंट कोटा सीट: गैर-उत्तराखंड के अभ्यर्थी केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
एनआरआई (NRI) सीटों का परिवर्तन: यदि एनआरआई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वे सीटें जनरल मैनेजमेंट कोटा सीटों में परिवर्तित हो जाएंगी
सरकारी मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस सीटें)
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी: 0 सीटें।
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून: 0 सीटें।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रीनगर गढ़वाल: कुल 3 सीटें (स्टेट कोटा: 3 सीटें - अनारक्षित ओपन: 1, एससी DPW: 1, WKM श्रेणी: 1)।
शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा: कुल 3 सीटें (स्टेट कोटा: 3 सीटें - अनारक्षित ओपन: 1, एससी ओपन: 1, WKM श्रेणी: 1)।
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार: कुल 1 सीट (स्टेट कोटा: 1 सीट - ईडब्ल्यूएस महिला: 1)।
स्वर्गीय जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़: कुल 2 सीटें (स्टेट कोटा: 2 सीटें - अनारक्षित ओपन: 1, अनारक्षित DPW: 1)।
सरकारी एमबीबीएस कुल सीटें: 9 सीटें।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस सीटें)
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून: कुल 27 सीटें (स्टेट कोटा: 14 सीटें, ऑल इंडिया ओपन कोटा: 6 सीटें, एनआरआई कोटा: 7 सीटें)।
श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, देहरादून: कुल 44 सीटें (स्टेट कोटा: 14 सीटें, ऑल इंडिया ओपन कोटा: 14 सीटें, एनआरआई कोटा: 16 सीटें)।
गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून: कुल 36 सीटें (स्टेट कोटा: 10 सीटें, ऑल इंडिया ओपन कोटा: 15 सीटें, एनआरआई कोटा: 11 सीटें)।
प्राइवेट एमबीबीएस कुल सीटें: 107 सीटें
प्राइवेट बीडीएस सीटें
सीमा डेंटल कॉलेज, ऋषिकेश, देहरादून: कुल 14 सीटें (स्टेट कोटा: 13 सीटें, ऑल इंडिया ओपन कोटा: 1 सीट, एनआरआई कोटा: 0)।
उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून: कुल 15 सीटें (स्टेट कोटा: 7 सीटें, ऑल इंडिया ओपन कोटा: 8 सीटें, एनआरआई कोटा: 0)।
प्राइवेट बीडीएस कुल सीटें: 29 सीटें
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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