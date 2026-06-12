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NEET की बजाय 12वीं के अंकों से मिले MBBS , BDS व BAMS में दाखिला, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने की मांग

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने नीति आयोग की बैठक में अपने पहले संबोधन में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के छात्रों को बिना नीट के MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में दाखिला देने की अनुमति दी जाए।

NEET की बजाय 12वीं के अंकों से मिले MBBS , BDS व BAMS में दाखिला, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने की मांग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को नीति आयोग की बैठक में अपने पहले संबोधन में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के छात्रों को बिना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में दाखिला देने की अनुमति दी जाए। उन्होंने 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा तमिलनाडु को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में राज्य कोटे की सीटों को सिर्फ 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की इजाजत दी जाए। इस बैठक में प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

अपनी मांग पर जोर देते हुए सीएम विजय ने कहा, 'राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि इसके लागू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे अपील की, 'तमिलनाडु सरकार को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में स्टेट कोटे की सभी सीटें सिर्फ 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाजत दी जाए।'

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नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए विजय ने केंद्र सरकार को रचनात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया, राज्य के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी से छूट की मांग की। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक प्राचीन ग्रंथ तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाए।

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राज्य सरकार ने बताया कि बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और शिक्षा के लिए धनराशि समेत राज्य की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। दस मई, 2026 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजय की प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह दूसरी मुलाकात थी।

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मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने सरकार बनाने के लिए उनकी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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