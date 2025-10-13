Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MBBS admission:Northern states outperform the South in MBBS studies

MBBS : एमबीबीएस की पढ़ाई में उत्तर के राज्य दक्षिण से आगे निकले

उत्तरी राज्यों को कभी योजना आयोग ने बीमारू राज्यों का तमगा दिया था, क्योंकि ये विकास के हर मानक पर फिसड्डी साबित होते थे। मगर अब उत्तरी राज्य डॉक्टरी की पढ़ाई में दक्षिण से आगे हैं। दो दशक पहले मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए युवाओं को दक्षिण के राज्यों में जाना पड़ता था।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मदन जैड़ा, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:17 AM
उत्तरी राज्यों को कभी योजना आयोग ने बीमारू राज्यों का तमगा दिया था, क्योंकि ये विकास के हर मानक पर फिसड्डी साबित होते थे। मगर अब उत्तरी राज्य डॉक्टरी की पढ़ाई में दक्षिण से आगे हैं। दो दशक पहले मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए युवाओं को दक्षिण के राज्यों में जाना पड़ता था। मगर दक्षिणी राज्यों को अब यूपी समेत उत्तरी राज्यों ने पछाड़ दिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, देश में कुल 812 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 1,26,600 सीटें हैं। मेडिकल काॅलेजों एवं सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है। यूपी में 88 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 13,500 हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। कर्नाटक के 72 मेडिकल काॅलेजों में 13,394 सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 83 मेडिकल काॅलेज महाराष्ट्र में हैं, यहां 12,525 सीटें हैं।

छोटे राज्यों ने भी कदम बढ़ाए

छोटे राज्य हरियाणा में 17 मेडिकल कॉलेज हैं तथा 2,810 एमबीबीएस सीटें हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड के 10 कॉलेजों में 1,500 सीटें हैं, जबकि झारखंड के 10 कॉलेजों में 1,205 सीटें हैं। ओडिशा और बिहार में भी मेडिकल कॉलेज एवं सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अपेक्षाकृत वहां प्रगति कम रही है। बिहार के 22 कॉलेजों में 3,150 सीटें हैं, जबकि ओडिशा के 21 कॉलेजों में 3,075 सीटें हैं।

राज्य कॉलेज सीटें

उत्तर प्रदेश 88 13,500

कर्नाटक 72 13,394

तमिलनाडु 77 12,750

महाराष्ट्र 83 12,525

तेलंगाना 66 9,240

राजस्थान 47 7,360

आंध्र प्रदेश 39 7,215

प. बंगाल 40 6,024

मध्य प्रदेश 34 5,725

केरल 36 5,429

