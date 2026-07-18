सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET में 500 मार्क्स पर MBBS दाखिले का उम्मीद, देखें क्लोजिंग रैंक और अंक
री-नीट परिणाम आने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर काउंसिलिंग पर है। जो कि जल्द ही होगी। इस बार उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर 500 अंकों तक में दाखिले की उम्मीद है।
री-नीट की परीक्षा में इस बार पिछले साल के मुकाबले उत्तराखंड राज्य का रिजल्ट 1.18 प्रतिशत बेहतर रहा। जहां पिछले साल नीट का रिजल्ट 55.13 प्रतिशत था। वहीं इस बार री-नीट में ये बढ़कर 56.3 हो गया। इसके अलावा बड़ा बदलाव ये भी सामने आया कि जहां पिछले साल 720 में से न्यूनतम 144 नंबर वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। वहीं इस बार 203 न्यूनतम नंबर पर अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। बलूनी क्लासेज के एमडी विपिन बलूनी ने बताया कि इस बार री-नीट में काफी बच्चों ने परीक्षा ड्रॉप की। जो कि नीट के बाद अपनी तैयारी को लेकर आशंकित थे या परेशान थे कि कहीं फिर कोई गड़बड़ ना हो पाए। इस बार रजिस्ट्रेशन के बावजूद परीक्षा ना देने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा रही। री-नीट के लिए 20344 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जबकि 18001 ने ही परीक्षा दी। वहीं पिछले साल रजिस्ट्रेशन 21000 ने करवाया था, जबकि परीक्षा 20329 बच्चों ने दी थी। उन्होंने बताया कि इस बार जिन बच्चों ने रीनीट के लिए ठोस तैयारी की। उनके पिछली परीक्षा के मुकाबले ज्यादा अच्छे अंक आए। यही कारण रहा कि इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ गए हैं।
सरकारी कॉलेजों में 500 अंक तक दाखिले की उम्मीद
री-नीट परिणाम आने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर काउंसिलिंग पर है। जो कि जल्द ही होगी। इस बार उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर 500 अंकों तक में दाखिले की उम्मीद है। जबकि पिछले साले 508 अंकों तक सरकारी सीटें मिली थीं। प्रदेश में इस बार पांच सरकारी और तीन निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की कुल 1,275 सीटें हैं। इनमें 625 सीटें सरकारी और 650 सीटें निजी मेडिकल कालेजों की हैं। इसके अलावा दो निजी डेंटल कालेजों में बीडीएस की 200 सीटें उपलब्ध हैं। सरकारी मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत सीटों पर अखिल भारतीय कोटा और 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य कोटा के माध्यम से प्रवेश होगा।
कहां कितनी सीटें
प्रदेश में 5 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) की कुल 1,275 सीटें हैं, जिनमें से 625 सीटें सरकारी और 650 सीटें निजी कॉलेजों में हैं
। इसके अलावा, दो निजी डेंटल कॉलेजों में बीडीएस (BDS) की 200 सीटें उपलब्ध हैं
। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीटों पर अखिल भारतीय कोटा (All India Quota) और 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य कोटा (State Quota) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
विभिन्न कॉलेजों में सीटों का बंटवारा:
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज: कुल 125 सीटें (राज्य कोटा: 106, अखिल भारतीय कोटा: 19)।
दून मेडिकल कॉलेज: कुल 150 सीटें (राज्य कोटा: 127, अखिल भारतीय कोटा: 23)।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: कुल 150 सीटें (राज्य कोटा: 127, अखिल भारतीय कोटा: 23)।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज: कुल 100 सीटें (राज्य कोटा: 85, अखिल भारतीय कोटा: 15)।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज: कुल 100 सीटें (राज्य कोटा: 85, अखिल भारतीय कोटा: 15)।
हिमालयन मेडिकल कॉलेज: कुल 250 सीटें (राज्य कोटा: 125, अखिल भारतीय कोटा: 125)।
एसजीआरआर कॉलेज: कुल 250 सीटें (राज्य कोटा: 125, अखिल भारतीय कोटा: 125)।
गौतम बुद्ध महाविद्यालय: कुल 150 सीटें (राज्य कोटा: 75, अखिल भारतीय कोटा: 75)।
सीमा डेंटल कॉलेज: कुल 100 सीटें (राज्य कोटा: 50, अखिल भारतीय कोटा: 50)।
उत्तरांचल डेंटल कॉलेज: कुल 100 सीटें (राज्य कोटा: 50, अखिल भारतीय कोटा: 50)
विभिन्न मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के लिए 'ओपन' (Open) सीटों की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक और उनके नीट अंक इस प्रकार हैं-
गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 23789 (530 अंक)
ईडब्ल्यूएस (EWS) ओपन: रैंक 37060 (514 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 25732 (527 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 216382 (397 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 175070 (419 अंक)
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 24090 (530 अंक)
ईडब्ल्यूएस (EWS) ओपन: रैंक 43352 (508 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 33761 (518 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 155492 (430 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 180477 (416 अंक)
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 43383 (508 अंक)
ईडब्ल्यूएस (EWS) ओपन: रैंक 136589 (441 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 48949 (503 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 219130 (395 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 187844 (412 अंक)
एसएसजे मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 43804 (508 अंक)
ईडब्ल्यूएस (EWS) ओपन: रैंक 124477 (448 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 52261 (500 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 214661 (398 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 205062 (403 अंक)
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज श्रीनगर:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 43334 (508 अंक)
ईडब्ल्यूएस (EWS) ओपन: रैंक 97620 (466 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 49914 (502 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 213899 (398 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 214027 (398 अंक)
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जौलीग्रांट (देहरादून):
यूआर (UR) ओपन: रैंक 152803 (431 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 297185 (358 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 888536 (181 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 657132 (235 अंक)
श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, देहरादून:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 706841 (222 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 808002 (198 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 1076421 (147 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 1163200 (134 अंक)
गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 760878 (209 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 787061 (203 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 1282878 (117 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 1201694 (128 अंक)
सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 909194 (177 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 1267918 (119 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 901773 (179 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 1144275 (137 अंक)
उत्तरांचल डेंटल कॉलेज, माजरी ग्रांट, हरिद्वार:
यूआर (UR) ओपन: रैंक 939829 (171 अंक)
ओबीसी (OBC) ओपन: रैंक 1175253 (132 अंक)
एससी (SC) ओपन: रैंक 1281223 (117 अंक)
एसटी (ST) ओपन: रैंक 1201918 (128 अंक)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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