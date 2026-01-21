Hindustan Hindi News
MBBS: 150 MBBS students troubled by a senior filed complaint directly with the NMC doon medical college
MBBS : एक सीनियर से एमबीबीएस के 150 छात्र परेशान, सीधे नेशनल मेडिकल कमिशन से की शिकायत

संक्षेप:

दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक नया मामला सामने आया है। दून मेडिकल कॉलेज में 2025 बैच के छात्रों ने एनएमसी से शिकायत की है। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

Jan 21, 2026 06:30 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, देहरादून
दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक नया मामला सामने आया है। एक सीनियर छात्र से जूनियर बैच के सभी छात्र परेशान हैं। उन्होंने सीधे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में मेल करके शिकायत की है। एनएमसी से कॉलेज को मेल भेजकर इस गंभीर मामले की जांच को निर्देशित किया गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. गीता जैन की ओर से इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामले सामने आने के बाद सुर्खियों में है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा रैगिंग के आरोपी 2023 और 2024 बैच के नौ छात्रों पर हॉस्टल, एकेडमिक निष्कासन के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। इस बीच 2025 बैच के सभी छात्रों की ओर से एनएमसी में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बैच में 150 छात्र हैं। सूत्रों ने बताया कि छात्रों की ओर से 2023 बैच के छात्र द्वारा उन्हें परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

निष्कासित छात्रों को हॉस्टल से निकाला:रैगिंग के आरोपी नौ मेडिकल छात्रों को मंगलवार को हॉस्टल से कमरे खाली करा दिए गए हैं और उनका सामान हटा दिया गया है।

उधर, प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने मंगलवार को कॉलेज में सीनियर एवं जूनियर बैच छात्रों की काउंसलिंग की। उन्होंने सभी वार्डन की उपस्थिति में रैगिंग के कानूनों का पाठ छात्रों को पढ़ाया। बताया कि रैगिंग से कॅरियर प्रभावित होता है।

जूनियरों के हॉस्टल में अलग सुरक्षाकर्मी, दो बार राउंड

रैगिंग की घटनाएं सामने आने के बाद दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्ती अख्तियार की है। जूनियर छात्रों के हॉस्टल में अलग से सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिया गया है। जो सीनियर छात्रों को जूनियरों की लॉबी में जाने एवं उनके संपर्क में आने से रोकेगा। रात में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। उधर, प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने वार्डन, चीफ वार्डन एवं एंटी रैगिंग स्क्वायड को दो-दो बार राउंड रोजाना करने की हिदायत दी है। मंगलवार को सख्त पहरा रहा और राउंड चलते रहे।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
