MBBS : एक सीनियर से एमबीबीएस के 150 छात्र परेशान, सीधे नेशनल मेडिकल कमिशन से की शिकायत

संक्षेप: दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक नया मामला सामने आया है। दून मेडिकल कॉलेज में 2025 बैच के छात्रों ने एनएमसी से शिकायत की है। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक नया मामला सामने आया है। एक सीनियर छात्र से जूनियर बैच के सभी छात्र परेशान हैं। उन्होंने सीधे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में मेल करके शिकायत की है। एनएमसी से कॉलेज को मेल भेजकर इस गंभीर मामले की जांच को निर्देशित किया गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. गीता जैन की ओर से इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामले सामने आने के बाद सुर्खियों में है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा रैगिंग के आरोपी 2023 और 2024 बैच के नौ छात्रों पर हॉस्टल, एकेडमिक निष्कासन के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। इस बीच 2025 बैच के सभी छात्रों की ओर से एनएमसी में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बैच में 150 छात्र हैं। सूत्रों ने बताया कि छात्रों की ओर से 2023 बैच के छात्र द्वारा उन्हें परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

निष्कासित छात्रों को हॉस्टल से निकाला:रैगिंग के आरोपी नौ मेडिकल छात्रों को मंगलवार को हॉस्टल से कमरे खाली करा दिए गए हैं और उनका सामान हटा दिया गया है।

उधर, प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने मंगलवार को कॉलेज में सीनियर एवं जूनियर बैच छात्रों की काउंसलिंग की। उन्होंने सभी वार्डन की उपस्थिति में रैगिंग के कानूनों का पाठ छात्रों को पढ़ाया। बताया कि रैगिंग से कॅरियर प्रभावित होता है।