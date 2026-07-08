MBA: XAT 2027 रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से शुरू; पहले दिन आवेदन करने वालों को मिलेगा मनपसंद परीक्षा शहर
XAT Registration 2027: XLRI जमशेदपुर 15 जुलाई 2026 से XAT 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। पहले दिन आवेदन करने वाले छात्रों को उनका मनपसंद परीक्षा शहर आवंटित किया जाएगा।
XAT 2027 Registrations: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) जमशेदपुर, 15 जुलाई 2026 से जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस साल मैनेजमेंट की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद खास और छात्र-अनुकूल पहल की शुरुआत की गई है।
पहले दिन आवेदन करने वालों को होगा फायदा
आमतौर पर किसी भी बड़ी परीक्षा में उम्मीदवारों को इस बात की चिंता सताती है कि उन्हें परीक्षा देने के लिए कहीं दूर के शहर में न जाना पड़े। छात्रों के इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए XLRI ने एक नया नियम पेश किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के पहले दिन यानी 15 जुलाई 2026 को अपना आवेदन फॉर्म पूरा कर लेंगे, उन्हें गारंटी के साथ उनके द्वारा पहली पसंद के रूप में चुना गया परीक्षा शहर आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, पहले दिन फॉर्म भरने वालों को 5 अगस्त 2026 तक उनके परीक्षा शहर का कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा, जिससे वे समय रहते अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन की समयसीमा
जैट 2027 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर केवल ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क 2200 रुपये होने की उम्मीद है। यह परीक्षा केवल एक ही सेशन में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का महत्व और पात्रता
XAT भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इसके स्कोर को देश भर के 250 से अधिक अग्रणी बिजनेस स्कूल स्वीकार करते हैं। यह परीक्षा देश के 100 से अधिक शहरों में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी शैक्षणिक बैकग्राउंड (आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स) से स्नातक कर चुके छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनके पास पहले से काम का अनुभव हो या न हो।
ऐसे करें आवेदन
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर पर्सनल और शैक्षिक डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना होगा। इसके बाद, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए काफी पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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