मैनेजेमेंट में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों के सामने MBA और PGDM दो विकल्प होते हैं। अक्सर छात्रों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों में क्या अंतर है और करियर के लिहाज से कौन-सा कोर्स बेहतर है।

अगर आप ग्रेजुएट हैं और मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मैनेजेमेंट में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों के सामने MBA और PGDM दो विकल्प होते हैं। अक्सर छात्रों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों में क्या अंतर है और करियर के लिहाज से कौन-सा कोर्स बेहतर है। दरअसल, दोनों ही प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों में मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस की समझ और लीडरशिप एबिलिटी को विकसित करना है। हालांकि, डिग्री, संस्थान की मान्यता, कोर्स और पढ़ाई के तरीके के मामले में दोनों अलग हैं। ऐसे में एडमिशन लेने से पहले इनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है?

MBA और PGDM क्या हैं? MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जिसे आमतौर पर विश्वविद्यालय और उनसे जड़े कॉलेज संचालित करते हैं। इसका कोर्स विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है और संबंधित नियामक नियमों का पालन करता है।

वहीं, PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त स्वायत्त मैनेजमेंट संस्थान संचालित करते हैं। इन संस्थानों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपने कोर्स में बदलाव करने की अधिक स्वतंत्रता होती है।

एमबीए और पीजीडीएम में क्या अंतर है? MBA और PGDM के बीच सबसे बड़ा अंतर इनकी शैक्षणिक योग्यता और इन्हें संचालित करने वाले संस्थानों का है। MBA एक डिग्री है, जबकि PGDM एक डिप्लोमा है। इसके अलावा, दोनों की अवधि, एडमिशन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम में भी कुछ अंतर हो सकते हैं।

अवधि: दोनों कोर्स आमतौर पर दो साल के होते हैं।

MBA और PGDM के लिए योग्यता और कैसे होता है एडमिशन MBA और PGDM दोनों कोर्स में एडमिशन के लिए आमतौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों प्रोग्राम में दाखिला CAT, XAT, CMAT और MAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से मिलता है।

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संस्थान उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन (GD), पर्सनल इंटरव्यू (PI) या अन्य चयन प्रक्रियाओं के जरिए एडमिशन दिया जाता है। हालांकि, चयन प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता संस्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

MBA और PGDM का सिलेबस और पढ़ाई का तरीका MBA का कोर्स आमतौर पर विश्वविद्यालय के निर्धारित शैक्षणिक ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है। वहीं, PGDM संस्थानों को अपने कोर्स में बदलाव करने और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार नए विषय शामिल करने की अधिक आजादी होती है। हालांकि, दोनों ही कोर्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स (HR), ऑपरेशंस और बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे प्रमुख विषय पढ़ाए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को बिजनेस मैनेजमेंट की बेहतर समझ देना और उन्हें कॉरपोरेट जगत की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।

करियर विकल्प MBA और PGDM दोनों कोर्स करने के बाद उम्मीदवारों के पास करियर के कई विकल्प होते हैं। छात्र कंसल्टिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स (HR), बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं।