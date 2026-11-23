MBA या PGDM: करियर बनाने के लिए कौन-सा कोर्स है बेस्ट? जानें दोनों में अंतर
मैनेजेमेंट में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों के सामने MBA और PGDM दो विकल्प होते हैं। अक्सर छात्रों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों में क्या अंतर है और करियर के लिहाज से कौन-सा कोर्स बेहतर है।
अगर आप ग्रेजुएट हैं और मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मैनेजेमेंट में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों के सामने MBA और PGDM दो विकल्प होते हैं। अक्सर छात्रों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों में क्या अंतर है और करियर के लिहाज से कौन-सा कोर्स बेहतर है। दरअसल, दोनों ही प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों में मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस की समझ और लीडरशिप एबिलिटी को विकसित करना है। हालांकि, डिग्री, संस्थान की मान्यता, कोर्स और पढ़ाई के तरीके के मामले में दोनों अलग हैं। ऐसे में एडमिशन लेने से पहले इनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है?
MBA और PGDM क्या हैं?
MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जिसे आमतौर पर विश्वविद्यालय और उनसे जड़े कॉलेज संचालित करते हैं। इसका कोर्स विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है और संबंधित नियामक नियमों का पालन करता है।
वहीं, PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त स्वायत्त मैनेजमेंट संस्थान संचालित करते हैं। इन संस्थानों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपने कोर्स में बदलाव करने की अधिक स्वतंत्रता होती है।
एमबीए और पीजीडीएम में क्या अंतर है?
MBA और PGDM के बीच सबसे बड़ा अंतर इनकी शैक्षणिक योग्यता और इन्हें संचालित करने वाले संस्थानों का है। MBA एक डिग्री है, जबकि PGDM एक डिप्लोमा है। इसके अलावा, दोनों की अवधि, एडमिशन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम में भी कुछ अंतर हो सकते हैं।
अवधि: दोनों कोर्स आमतौर पर दो साल के होते हैं।
MBA और PGDM के लिए योग्यता और कैसे होता है एडमिशन
MBA और PGDM दोनों कोर्स में एडमिशन के लिए आमतौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों प्रोग्राम में दाखिला CAT, XAT, CMAT और MAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से मिलता है।
प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संस्थान उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन (GD), पर्सनल इंटरव्यू (PI) या अन्य चयन प्रक्रियाओं के जरिए एडमिशन दिया जाता है। हालांकि, चयन प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता संस्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
MBA और PGDM का सिलेबस और पढ़ाई का तरीका
MBA का कोर्स आमतौर पर विश्वविद्यालय के निर्धारित शैक्षणिक ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है। वहीं, PGDM संस्थानों को अपने कोर्स में बदलाव करने और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार नए विषय शामिल करने की अधिक आजादी होती है। हालांकि, दोनों ही कोर्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स (HR), ऑपरेशंस और बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे प्रमुख विषय पढ़ाए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को बिजनेस मैनेजमेंट की बेहतर समझ देना और उन्हें कॉरपोरेट जगत की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
करियर विकल्प
MBA और PGDM दोनों कोर्स करने के बाद उम्मीदवारों के पास करियर के कई विकल्प होते हैं। छात्र कंसल्टिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स (HR), बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं।
कौन-सा कोर्स चुनें?
MBA और PGDM में से किसी एक को चुनने से पहले छात्रों को संस्थान की मान्यता, कोर्स, फीस, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और अपने करियर के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। केवल कोर्स के नाम के आधार पर एडमिशन लेने के बजाय संस्थान की गुणवत्ता, इंडस्ट्री से कनेक्शन और वहां मिलने वाले अवसरों की तुलना करना ज्यादा बेहतर रहेगा। सही संस्थान और कोर्स का चुनाव आपके मैनेजमेंट करियर को बेहतर दिशा दे सकता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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